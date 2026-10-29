Promet uvodi dodatnu autobusnu liniju za Lovrinac povodom Svih svetih, evo voznog reda

Povodom blagdana Svih svetih, splitski Promet uvodi dodatnu autobusnu liniju kako bi građanima olakšao odlazak na gradsko groblje Lovrinac. Linija će prometovati od petka, 30. listopada, do nedjelje, 1. studenoga, na relaciji HNK – Lovrinac – HNK.

Dodatni autobusi prometovat će svakih 30 minuta, a vozni red razlikovat će se ovisno o danu.

U petak, 30. listopada, autobusi će s HNK prema Lovrincu polaziti od 10:50 do 15:20 sati, dok će polasci s Lovrinca prema HNK biti organizirani od 11:30 do 16 sati.

U subotu, 31. listopada, i nedjelju, 1. studenoga, autobusi će s HNK prema Lovrincu prometovati od 7:50 do 15:20 sati, a u povratnom smjeru od 8:30 do 16 sati.

Autobusi će voziti trasom HNK – Tržnica – Poljička cesta – Lovrinac, a povratak će biti organiziran istim putem u suprotnom smjeru. Putnici će moći koristiti sva usputna autobusna stajališta.

Uz dodatnu liniju, prema redovnom voznom redu nastavit će prometovati i linije broj 3 (Brnik – Brda – Brnik), 3A (Brnik – Poljička – Brnik), 6 (Kila – HNK – Kila), 18 (Sirobuja – HNK – Sirobuja) i 25 (Split – Stobreč – Split), koje također prometuju u blizini groblja Lovrinac.