Promet Split otkrio odličnu vijest za učenike i studente: Mjesečna karta za srpanj i kolovoz samo 13,25 eura

Promet Split otkrio je odličnu vijest za učenike i redovne studente. I ove godine imaju mogućnost kupnje akcijskih kupona za personalizirane karte za srpanj i kolovoz po cijeni od 13,25 eura za jedan mjesec.

Vrijede za cijelo prometno područje, uključujući Šoltu

Kako su objavili iz Prometa Split, akcijski kuponi korisnicima omogućuju pravo na prijevoz na cijelom prometnom području tvrtke Promet d.o.o., uključujući i otok Šoltu. Iz Prometa posebno napominju da je prilikom online kupnje navedenih kupona, kao relaciju potrebno odabrati opciju "Cijelo prometno područje".

Besplatni kuponi i dalje dostupni za dio korisnika

Svi učenici i redovni studenti koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz temeljem subvencije jedinice lokalne samouprave i dalje mogu preuzimati besplatne kupone za putovanja na već definiranim relacijama. Ova pogodnost učenicima i studentima omogućuje povoljnije korištenje javnog prijevoza tijekom ljetnih mjeseci.