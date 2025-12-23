Promet Split mijenja vozni red za blagdane: Neke linije ne voze, studentska pauzira...

Povodom božićnih blagdana i početka školskih praznika, Promet Split uvodi izmjene u voznom redu u razdoblju od srijede, 24. prosinca 2025. do nedjelje, 11. siječnja 2026..

Kako su poručili iz Prometa, studentska linija neće prometovati za vrijeme školskih praznika, a na više gradskih i prigradskih linija ukidaju se pojedini polasci ili linije privremeno uopće neće voziti.

Otkazuju se pojedini polasci tijekom školskih praznika

Tijekom školskih praznika ne prometuju sljedeći polasci:

Linija 2 – polasci iz Zračne luke u 6:40 i 12:35

Linija 6 – polazak u 7:20 na relaciji Kila – HNK te u 13:35 na relaciji HNK – Kila

Linija 18 – polazak u 7:05 do Spinuta

Linija 20 – ne prometuje

Linija 27 – polazak u 7:20

Linija 29 – polazak u 7:40 iz Srinjina (most)

Linija 38 – polasci u 6:20 i 6:40 iz Zračne luke

Badnjak po radnom danu, ali uz večernje redukcije

U srijedu, 24. prosinca 2025. (Badnjak) autobusi će voziti prema voznom redu za radni dan, ali uz dodatna smanjenja broja polazaka na više linija.

Linija 6 (Kila – HNK – Kila)

Ne prometuju polasci u 19:15, 20:15, 21:15, 22:15 i 23:15.

Linija 8 (Žnjan – Zvončac / Zvončac – Žnjan)

Sa Žnjana ne prometuju polasci u 17:50, 19:20, 20:50 i 22:10

Sa Zvončaca ne prometuju polasci u 17:00, 18:30, 20:00, 21:30 i 22:40

Linija 9 (Ravne njive – Trajektna luka – Ravne njive)

Ne prometuju polasci u 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 i 21:30.

Linija 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo)

Na Spinut ne prometuju polasci u 14:10, 16:10, 18:10 i 20:00

S Duilova ne prometuju polasci u 15:10, 17:10, 19:10 i 20:50

Linija 14 (Brda – Žnjan / Žnjan – Brda)

S Brda ne prometuju polasci u 14:00, 14:50, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05 i 19:55

Sa Žnjana ne prometuju polasci u 14:40, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55 i 20:35

Linija 15 (Duilovo – Trajektna luka – Duilovo)

Ne prometuju polasci u 15:20, 16:40, 18:00, 19:20 i 20:40.

Linija 16 (Ninčevići – Dom. rata – HNK – Poljička – Ninčevići)

Ne prometuju polasci u 17:45, 19:15, 21:15 i 22:15.

Linija 18 (Sirobuja – HNK – Sirobuja)

Ne prometuju polasci u 16:20, 17:35, 18:50, 20:05, 21:20 i 22:35.

Božić: Nedjeljni vozni red uz dodatna ukidanja

Na Božić, 25. prosinca, primjenjivat će se nedjeljni vozni red, ali uz dodatne redukcije na određenim linijama.

Polasci koji neće prometovati:

Linija 22 – iz Klisa u 12:30 i 15:00, te iz Splita u 13:30

Linija 32 (Split – Kučine) – Split – Kučine u 13:00, Kučine – Split u 13:25

Linija 69 – polazak iz Šestanovca prema Dugopolju u 18:00