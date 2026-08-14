Promet objavio važne izmjene za Veliku Gospu: Dio Splita zatvara se za promet

Povodom procesije na blagdan Velike Gospe – Gospe od Pojišana, u subotu 15. kolovoza doći će do privremene izmjene prometovanja autobusnih linija u Splitu.

Iz splitskog Prometa obavijestili su putnike da će od 18 do 21 sat za promet biti zatvorena Pojišanska ulica, i to od križanja s Ulicom slobode do križanja s Osječkom ulicom u smjeru Mertojaka.

Zbog zatvaranja prometnice, autobusi javnog gradskog prijevoza koji prometuju prema Mertojaku bit će preusmjereni na obilaznu trasu.

Autobusi će prometovati pravcem Pojišanska – Ulica slobode – Matice hrvatske – Osječka – Kranjčevićeva – Dubrovačka – Poljička cesta kod bolnice Firule, nakon čega će nastavljati svojim trasama.

Iz Prometa posebno napominju kako se izmjene odnose na smjer prema Mertojaku.

U smjeru prema centru grada sve autobusne linije prometovat će svojim uobičajenim trasama.

Privremena regulacija bit će na snazi tijekom održavanja procesije, odnosno od 18 do 21 sat.