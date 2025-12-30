Promet objavio izmjene voznog reda za Novu godinu

Splitski prijevoznik Promet d.o.o. obavijestio je putnike o privremenim izmjenama u voznom redu povodom novogodišnjih blagdana.

Kako su naveli, u noći sa srijede, 31. prosinca 2025., na četvrtak, 1. siječnja 2026., primjenjivat će se uobičajeni vozni red za radni dan, ali uz dodatne polaske na više gradskih linija. Dodatni polasci uvedeni su na:

Liniji 3 (Brnik – Brda – Brnik) u 00:15 i 01:15 sati

u i sati Liniji 3A (Brnik – Poljička – Brnik) u 00:15 i 01:15 sati

u i sati Liniji 6 (Kila – HNK – Kila) u 00:20 i 01:15 sati

u i sati Liniji 18 (Sirobuja – HNK – Sirobuja) u 00:10 i 01:15 sati

Na sam dan Nove godine, u četvrtak, 1. siječnja 2026., vrijedit će nedjeljni vozni red, no Promet upozorava i na pojedina ukidanja polazaka.

Tako neće prometovati sljedeći polasci:

Linija 22 iz Klisa u 12:30 i 15:00 sati iz Splita u 13:30 sati

Linija 32 Split – Kučine u 13:00 sati Kučine – Split u 13:25 sati



Iz Prometa d.o.o. putnicima savjetuju da na vrijeme provjere planirana putovanja i prilagode se izmjenama, posebno na linijama na kojima su predviđena ukidanja polazaka.