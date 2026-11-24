Splitski javni prijevoznik Promet priprema jedan od najvećih infrastrukturnih zahvata u svojoj povijesti – preseljenje autobusne garaže i servisnog centra iz Kopilice na Dračevac. Prema objavljenoj projektnoj dokumentaciji, procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi 45 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 56,25 milijuna eura s PDV-om. Riječ je o velikom kompleksu koji bi na jednom mjestu trebao objediniti smještaj autobusa, radionice, tehničke preglede, praonice, punionice i administrativne prostore.

Projekt je planiran na području nekadašnje vojarne Sv. Križ, u radnoj zoni Dračevac, gdje je predviđena izgradnja više poslovnih, infrastrukturnih i javnih sadržaja. U gradskom prostornom planu za Prometov garažno-remontni centar određena je građevna čestica površine 30.365 četvornih metara, dok se u ranijim opisima projekta spominje obuhvat od približno 32.000 četvornih metara. Na priloženom planskom prikazu vidljiv je raspored budućih građevnih čestica, prometnica i priključaka unutar radne zone.

Na tri hektara planira se prostor za najmanje 200 autobusa

Prema projektnom zadatku, budući garažno-remontni centar mora imati kapacitet za smještaj najmanje 200 autobusa, od kojih 80 zglobnih duljine 18 metara i 120 standardnih, odnosno solo autobusa duljine 12 metara. Takav kapacitet trebao bi zadovoljiti sadašnje potrebe gradskog prijevoznika, ali i omogućiti daljnji razvoj voznog parka, uključujući postupni prijelaz na električna vozila.

Posebna pozornost posvećuje se organizaciji kretanja autobusa unutar kompleksa. Projektant mora predvidjeti kontinuiran i protočan sustav u kojem će vozila prolaziti kroz tehnički pregled, opskrbu gorivom, čišćenje i održavanje, uz što manje nepotrebnog manevriranja. Predviđene su najmanje tri linije za tehnički pregled, tri za opskrbu gorivom i tri za čišćenje vozila, a sustav mora uključivati najmanje jednu neovisnu prolaznu liniju.

Takva organizacija trebala bi omogućiti učinkovitiji svakodnevni rad, osobito u razdobljima kada velik broj autobusa istodobno završava vožnje ili se priprema za izlazak na gradske i prigradske linije. Ujedno bi se smanjila potreba za premještanjem vozila između različitih servisnih prostora.

Čak 24 servisne linije, posebne radionice i punionice za električne autobuse

Jedan od najzahtjevnijih dijelova projekta odnosi se na remontni centar. U njemu je predviđeno najmanje 20 servisnih linija, uključujući četiri linije s kanalima, četiri za održavanje klimatizacijskih sustava te 12 linija opremljenih dizalicama. Osim njih, projektant mora osigurati još četiri posebne servisne linije namijenjene električnim autobusima, pri čemu svaka mora omogućiti servisiranje najmanje jednog zglobnog vozila.

Planirana je i radionica za limarske radove, zatvorena komora za lakiranje, prostor za brzi servis, linija za redovito održavanje, kontrolu tekućina i vulkanizaciju. Autobusi bi se trebali prati u dvjema portalnim automatskim praonicama, dok bi za različite vrste popravaka i održavanja postojale zasebne radne cjeline.

Budući centar projektira se i za elektrifikaciju javnog prijevoza. Prema ranije objavljenim projektnim zahtjevima, potrebno je predvidjeti infrastrukturu koja će omogućiti istodobno punjenje najmanje 200 električnih autobusa, uz mogućnost postupnog opremanja. Spominju se i nadstrešnice sa solarnim elektranama, čime bi se dio infrastrukture mogao povezati s proizvodnjom električne energije.

Kompleks pritom neće služiti samo za parkiranje i održavanje vozila. Predviđeno je najmanje 50 uredskih prostorarazličitih veličina, dvorana za sastanke, kuhinja odnosno kantina, prometni ured, arhiva, prostorije za odmor vozača, skladišta rezervnih dijelova i guma te alatnice. Prostorni plan omogućuje i smještaj povezanih gradskih prometnih službi, iako će njihov konačan raspored ovisiti o daljnjoj razradi projekta.

Gradnja se procjenjuje na 56,25 milijuna eura s PDV-om, ali konačna cijena još nije poznata

Prema dokumentaciji ranijeg postupka javne nabave, procijenjena vrijednost radova iznosila je 45 milijuna eura bez PDV-a. Kada se tome pribroji PDV od 25 posto, dobiva se iznos od 56,25 milijuna eura. Važno je naglasiti da je riječ o procjeni građevinskih radova, a ne o ugovorenoj cijeni ili potvrđenom konačnom trošku cijele investicije.

U rujnu ove godine Promet je raspisao natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije, procijenjen na 200.000 eura bez PDV-a. Na natječaj je, prema informacijama objavljenima nakon otvaranja ponuda 20. listopada, pristigla samo jedna ponuda. Varaždinski Ured ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića ponudio je izradu dokumentacije za 100.000 eura bez PDV-a, odnosno za polovinu procijenjene vrijednosti.

Pritom treba razlikovati ponuđenu cijenu od konačno ugovorene vrijednosti. Iz javno dostupnih sažetaka postupka nije moguće pouzdano utvrditi konačan financijski status svih projektantskih obveza. Preciznija procjena gradnje trebala bi biti poznata nakon izrade projektnih rješenja i troškovnika, a važan dio odluke o realizaciji bit će osiguravanje financiranja. Projekt se razmatra i kao potencijalni kandidat za sufinanciranje iz europskih fondova.

Garaža se najavljuje godinama: Kada bi Promet zaista mogao preseliti?

Ideja o preseljenju Prometove baze na Dračevac nije nova. Država je još 2020. godine Gradu Splitu darovala gotovo 100.000 četvornih metara zemljišta na području bivše vojarne za razvoj Tehnološkog parka i prometnog centra. U svibnju 2021. predstavljeno je idejno rješenje autobusne garaže, tada predviđene za približno 190 autobusa, uz najave da bi gradnja mogla početi za godinu i pol do dvije.

Pet godina poslije projekt je i dalje u pripremnoj fazi, premda su planirani kapaciteti povećani na najmanje 200 autobusa. Prema dinamici iz natječaja objavljenog u jesen 2026., cilj je bio ishoditi građevinsku dozvolu do kraja 2027. godine, čime bi se otvorila mogućnost početka radova tijekom 2028. godine.

Za samu izgradnju spominje se razdoblje do 36 mjeseci. Ako bi radovi počeli 2028. i trajali pune tri godine, završetak bi se mogao očekivati tijekom 2031. godine. Međutim, to nije službeno potvrđen rok preseljenja, jer prije početka gradnje treba dovršiti projektiranje, ishoditi dozvole, osigurati novac, odabrati izvođača te na kraju opremiti i pustiti kompleks u funkciju. Svako produljenje tih postupaka moglo bi preseljenje dodatno odgoditi.

Što će Split dobiti oslobađanjem Kopilice?

Preseljenje Prometa moglo bi imati posljedice koje daleko nadilaze organizaciju javnog autobusnog prijevoza. Sadašnja garaža nalazi se u Kopilici, na prostoru koji zbog položaja i prometne povezanosti predstavlja jedno od važnijih područja budućeg urbanističkog razvoja Splita. Napuštanjem postojeće baze otvorila bi se mogućnost drukčijeg korištenja zemljišta, ali njegova buduća namjena još nije konačno određena.

Gradonačelnik Tomislav Šuta u rujnu 2026. najavio je pripremu urbanističko-arhitektonskog natječaja za Kopilicu. Prema tadašnjim informacijama, za nastavak priprema trebalo je dodatno definirati prometne priključke i odnos budućih zahvata prema postojećoj infrastrukturi. Grad taj prostor promatra kao jednu od najvećih neiskorištenih razvojnih površina, no konkretna rješenja tek trebaju proći odgovarajuće planske i projektne postupke.

Istodobno, preseljenje autobusne baze na rubniji dio grada otvorit će i važno operativno pitanje: koliko će autobusi dnevno morati prijeći dodatnih kilometara bez putnika pri izlasku na linije i povratku u garažu? Takve vožnje utječu na troškove energije, raspored vozača i organizaciju javnog prijevoza, pa bi njihovo optimiziranje trebalo biti sastavni dio planiranja budućeg rada Prometa.

Pred Splitom je tako projekt koji bi mogao istodobno modernizirati javni prijevoz i omogućiti novu razvojnu fazu Kopilice. No njegova realizacija ovisit će o financijama i rokovima koji su se tijekom prethodnih godina već mijenjali. Zato će najvažnije pitanje za građane biti ne samo koliko će nova garaža stajati nego i kada će uistinu biti završena te što će Split dobiti na prostoru koji Promet napušta.