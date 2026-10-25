Promatrač: Kolegu i mene napala su trojica, jedan je repetirao pištolj i rekao "Pucaj!"

Jovanović navodi da je kao izborni promatrač došao na Zvezdaru, u blizini stadiona Inge, nakon što je dobio informaciju da je ondje jedna osoba pretučena i krvava.

Kada je s kolegom, odvjetnikom Nikolom Miladinovićem, stigao na navedenu adresu, vidio je ozlijeđenu osobu koja je, kako tvrdi, bila pretučena. Namjeravao je pozvati policiju, no u tom su se trenutku pojavile tri osobe s palicama.

"Odjednom su nam prišle tri osobe. Jedna je imala bejzbolsku palicu, a druga metalnu palicu za golf. Rekao sam da sam odvjetnik i pokazao akreditaciju, ali oni su počeli napadati mene i kolegu. Krenuli su na nas dvojicu, a ondje se našao još jedan čovjek koji je također ozlijeđen", objašnjava sugovornik N1, koji tvrdi da su se počeli povlačiti nakon što su zadobili više udaraca u glavu, ruke i noge.

zborni promatrač dalje navodi da je treći muškarac repetirao pištolj, uperio ga prema njemu i rekao: "Pucaj."

"Treća osoba izvadila je pištolj, a jedna ga je osoba uperila prema meni i rekla: 'Pucaj.' Čuo sam repetiranje, tada sam se okrenuo i počeo bježati. Jedna osoba zaustavila se i rekla nam da uđemo u automobil. Ušao sam", ispričao je Jovanović, koji se tako uspio spasiti.

Trenutačno se nalazi u hitnom bolničkom prijmu radi saniranja ozljeda.

Danas, 25. listopada, u Srbiji se održavaju izvanredni parlamentarni izbori. Promatračke misije zabilježile su velik broj izbornih nepravilnosti, ali i rekordnu izlaznost birača, piše N1.