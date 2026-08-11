Proložac proslavio Dan Općine i blagdan Velike Gospe uz brojne uzvanike i priznanja zaslužnima

U povodu Dana Općine Proložac i blagdana Velike Gospe danas je u Lučici na Vrljici u Prološcu Donjem održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Proložac.

Svečanoj sjednici nazočili su brojni ugledni uzvanici, među kojima Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije kao izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i župana Blaženka Bobana, Ivica Kukavica, saborski zastupnik i predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kao izaslanik predsjednika Hrvatskog Sabora, saborski zastupnik, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak, saborski zastupnici Ivan Budalić i Darko Klasić, župnik Župe Sv.Mihovil Proložac fra Vinko Gudelj, bivši načelnici Općine Proložac Ante Petričević i Mate Lasić, Kristijan Kovač, počasni konzul Savezne Republike Njemačke u Splitu, Miro Kovač, bivši ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te generali Hrvatske vojske Boris Zdilar i Slaven Zdilar, pukovnik Ivan Mršić, načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općine kao i brojni drugi uzvanici.

Otvarajući svečanu sjednicu predsjednik Općinskog vijeća Frano Šerlija obraćajući se nazočnima istaknuo je u govoru; kako Proložac ulazi u novo razdoblje svog razvoja. Važno je cijeniti prošlost Prološca i ljude koji su na bilo koji način tome doprinijeli, od dužnosnika, mještana, poduzetnika, udruga i svih drugih Samo tako će i naša budućnost biti bolja.“

Načelnik Općine Toni Garac u svom govoru istaknuo je sve ono učinjeno u proteklih godinu dana i naveo gotovo 2.5 milijuna odobrenih projekta koji su pred Općinom.

„Na svemu ovome nismo stali već pripremamo i uskoro predajemo nove projekte usmjerene dostupnosti vrtićima, obnovu sportske dvorane te obnovu malonogometnog igrališta. Vrijednost naših novih projekta je preko 1.5 milijuna EUR-a za koje vjerujemo da ćemo dobiti zeleno svjetlo. Posebno ističem kako smo u proteklih godinu dana za naše projekte imali odličnu suradnju s svim ministrastvima, Vladom RH i Splitsko-dalmatinskom županijom. Političku krizu smo uspješno prešli, stoga podvucimo crtu i okrenimo se projektima koji su pred nama. Neka nas na našem putu prati zagovor Velike Gospe koju će uskoro slaviti s tisućama vjernika, ovdje uz Vrljiku i Zelenu katedralu“.

Saborski zastupnik, gradonačelnik Bjelovar i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak čestitao je svim Proložankama i Proložanima Dan Općine i blagdan Velike Gospe. U svom govoru Hrebak kaže; kako su i njega s čuđenjem gledali kad je u svom Gradu pričao o velikim stvarima koje su činile daleke. One danas nisu daleke, oni su postale stvarnost. One su ostvarene uz pomoć EU sredstava i kvalitetnih programa Vlade. Proložani sanjajte velike i težite velikim stvarima, a mi svi ćemo vam u tome rado pomoći i kao Grad s iskustvom, a jednako tako i kroz Vladu RH. Grad smo primjer da se fondovi EU mogu iskorstiti do kraja. Koristite ih i vi, koristite sve programe i politike Vlade za svoj kraj sad dok je za to vrijeme. Ne čekajte jer će drugi do toga doći prije vas. “ završio je Hrebak.

Izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i župana Blaženka Bobana, dožupan Ante Šošić u svom prigodnom obraćanju prenio je srdačne pozdrave Vlade i Splitsko-dalmatinske županije Općini Proložac i svim njenim mještanima. U svom govoru Šošić je naglasio „kako je politika Splitsko-dalmatinske županije komplementarna s politikom Vlade RH, a ona znači ulaganje u Dalmatinsku zagoru, u prostor i ljude koji na ovom kršu trebaju ostati, u kojeg se počinju vraćati, osnivati obitelji i postaju motori novog razvoja. Imamo privilegiju raditi za ljude, imajmo to na umu i sve svoje snage uprimo k tome da napravimo što više jer po tome će nas pamtiti“ zaključio Šošić.

Prenoseći pozdrave predsjednika Hrvatskog Sabora, saborski zastupnik i predsjednik saborskog kluba zastupnika Ivica Kukavica na poseban način čestitnici općinske nagrade Ani Pirić, studentici koja je prva studentica koja je za obranu diplomskog rada odabrala temu 3. Imotske bojne. „Važno je njegovati kulturu sjećanja na našu prošlost koja nije bila nimalo laka i slobodu do koje smo došli žrtvom naših branitelja. To neka nam bude misao vodilja u našem javnom radu na svim razinama vlasti. Ono što danas učinimo ostaje generacijama. Kao član parlamentarne većine mogu otvoreno reći kako su vrata za sve dobre projekte otvorena vrata svim gradovima i općinama, a posebno Općini Proložac“.

Na svečanoj sjednici Općina Proložac dodjielila je nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama za doprinos u razvoju Općine, sportskom, kulturnom, vjerskom, znanstvenom i odgojno obrazovnom djelovanju. Ovogodišnji dobitnici su HKUD Proložac, Tihomir Grabovac, Mara Pezo, Drago Maršić, Don Mladen Parlov, Marin Dogan, Vinko Pirić, Ana Pirić, Ivanka Pirić i Zdenko Grbavac te najbolji učenici OŠ Ivan Leko Magdalena Blažević i Karla Juričić. Za glazbeni nastup pobrinula je domaća klapa, klapa Sv.Mihovil Proložac.

U ime svih nagrađenih Općini Proložac zahvalio se Don Mladen Parlov zaželjevši uspjeh i blagoslov u radu na dobrobit svakog mještanina Općine.