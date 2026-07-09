Proložac ponovno pred političkom krizom, proračun za 2026. nije prošao

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Proložac večeras nije usvojen Proračun za 2026. godinu, čime se ova općina ponovno našla na rubu političke nestabilnosti i mogućih novih izbora.

Objavio je to Toni Garac, načelnik Općine Proložac iz redova HSLS-a, koji je nakon sjednice oštro prozvao HDZ Proložac, čiji vijećnici imaju većinu u Općinskom vijeću. Podsjetimo, Proložac je već ranije prošao kroz političku krizu nakon pada proračuna, zbog čega su održani ponovljeni izbori za Općinsko vijeće. Na tim izborima HDZ je osvojio većinu u vijeću, dok je na čelu Općine ostao načelnik Toni Garac iz HSLS-a. Zapravo, ostvario se gotovo identičan rezultat kao i na redovitim izborima.

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"Općina ponovno klizi prema političkoj nestabilnosti"

Garac je poručio kako neizglasavanje proračuna ne ugrožava samo redovno funkcioniranje Općine, nego i brojne projekte koji su, kako tvrdi, već pripremljeni, dogovoreni i za koje su osigurani izvori financiranja.

"Ovakva odluka ne ugrožava samo redovno funkcioniranje Općine, već dovodi u pitanje i brojne projekte koje smo u proteklom razdoblju pripremili, dogovorili te za njih osigurali izvore financiranja. Riječ je o projektima važnima za razvoj Općine i kvalitetu života naših mještana", poručio je Garac. Naglasio je da je, prema njegovim riječima, upravo na njegovu inicijativu održano nekoliko sastanaka s vodstvom HDZ-a Proložac, na kojima se razgovaralo o usvajanju proračuna, ali i o njegovu sadržaju.

"Od prvog dana bio sam spreman na dijalog i traženje zajedničkih rješenja", istaknuo je.

"Nisu dostavili nijedan amandman"

Načelnik Prološca posebno je kritizirao vijećnike HDZ-a tvrdeći da nisu dostavili nijedan prijedlog ili amandman na proračun, iako su, kako navodi, više puta pozivani da to učine.

"Unatoč tome, večeras vijećnici HDZ-a Proložac nisu dostavili niti jedan prijedlog ili amandman na Proračun, iako su u više navrata, pa i javno, pozivani da to učine. Naša vrata bila su i ostala otvorena za svaki konstruktivan prijedlog, kao i prije sedam mjeseci", naveo je Garac. Posebno se osvrnuo i na priopćenje HDZ-a u kojem se, prema njegovim riječima, navodi da su spremni podržati proračun ako ne mogu izazvati izbore za načelnika.

"O kakvoj onda suradnji govorimo? Kada ste vjerovali da možete srušiti načelnika, niste govorili o suradnji. Kada ste shvatili da to nije moguće, odjednom pozivate na suradnju i tvrdite da vam je stalo do Prološca", poručio je Garac.

"Maske su pale"

Garac je nakon sjednice poslao vrlo oštru političku poruku.

"Večeras zaključujem – maske su pale! Mještani Prološca zaslužuju iskrenost, a ne političke igre. Mislite li doista da su Proložani toliko naivni da ne vide što se događa? Nemojte podcjenjivati ljude s kojima živite i koje gledate svaki dan", poručio je načelnik. Dodao je kako su sve sjednice Općinskog vijeća u njegovu mandatu održane zakonito, uključujući i sjednice tijekom 2025. godine.

Kao načelnik, tvrdi, postupio je u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj samoupravi te je na vrijeme predložio Proračun i Odluku o privremenom financiranju predsjednici Općinskog vijeća. "Sve što se dogodilo nakon toga odgovornost je Općinskog vijeća, odnosno većine u Općinskom vijeću koja je izazvala prijevremene izbore te svojim postupcima namjerno blokirala rad Općine, sabotirala projekte, a sve s ciljem rušenja načelnika. Danas, kada im takav scenarij nije moguć, odjednom govore o suradnji. Vjerujete li im i dalje?", upitao je Garac.

"Moja vrata su otvorena, ali Proložac ne zaslužuje političke igrice"

Unatoč novom političkom sukobu, Garac tvrdi da je i dalje spreman razgovarati sa svima koji imaju prijedloge u interesu Općine Proložac i njezinih mještana. "Spreman sam razgovarati o svakom prijedlogu koji je u interesu Općine Proložac i naših mještana jer oni od svih nas očekuju rad, odgovornost i rješavanje problema, a ne političke igrice kojima svjedoče zadnjih sedam mjeseci", poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na protivljenje HDZ-a prijenosu sjednice od strane medija. "Činjenica da se HDZ usprotivio prijenosu sjednice od strane medija govori sama za sebe. Čega se bojite? Mještani Prološca imaju pravo čuti raspravu, argumente i istiniti sadržaj sjednica Općinskog vijeća. Transparentnost ne može biti prijetnja nikome tko radi u interesu javnosti. Upravo suprotno", poručio je Garac.

Zaključno je najavio da će nastaviti obavljati dužnost načelnika i boriti se za razvoj Općine, unatoč, kako kaže, političkim opstrukcijama. "Sve drugo, kao i potencijalno novi izbori u našoj Općini, nisu odgovornost mene kao načelnika, već isključivo HDZ-a Proložac", zaključio je Toni Garac.