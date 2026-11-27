Advent u Splitu traje do 6. siječnja 2027., a već je sinoć, tijekom završnih priprema, bilo jasno da ovo neće biti obična blagdanska sezona. Tko se zatekao u centru, mogao je gledati kako rasvjetljivači isprobavaju scene i kako se lampice pale jedna po jedna, a mnogi su zastali i ostali dulje nego što su planirali. Split se ove zime ne uspoređuje s drugima. Pokazuje se u punom sjaju, kako i zaslužuje.

Prokurative kakve dosad nismo vidjeli

Bina od 360 stupnjeva podignuta je u samom središtu trga i otvorena je na sve četiri strane. Publika je okružuje pa nema zadnjih redova ni loših mista. Budući da nijedno pročelje nije zaklonjeno, cijele su Prokurative postale svjetlosna scenografija. Pokretni reflektori razigravaju motive po arkadama, lukovima i kamenom popločenju, a trg mijenja boje kao da diše, od zlatne čipke do duboke crvene i ledenoplavih pahulja.

Raskoš ne staje na Prokurativama. Riva je dobila zvjezdano nebo i palme sa svjetlosnim krošnjama, ispred crkve sv. Frane diže se bor visok 17 metara, Matejuška i Zapadna obala blistaju, a Peristil svijetli kao da je čekao baš ovu zimu. Kroz Marmontovu se prolazi alejom girlandi, a u Đardinu klizalište čeka prve krugove.

Limena glazba i led

Prvi blagdanski đir kreće u 16 sati s Trga Gaje Bulata. Limena glazba povest će nas okićenim ulicama, preko Marmontove i Rive, do klizališta u Đardinu, gdje od 18 sati na ledu defiliraju narodne nošnje. Neki će klizati, neki tek proklizati.

Neobične jaslice koje se otkrivaju polako

Večer počinje u 18.45 sati na platou ispod Prokurativa. Jaslice fra Ante Branka Periše nisu klasična štalica, nego konceptualna instalacija. Prikazuju moderni grad pod nebeskom kupolom promjera deset metara, u kojem se dižu 24 betonska nebodera kao slika suvremenog grada u kojem je lako proći pokraj onoga što je važno. Zato Sveta obitelj nije u prvom planu. Mala je i tiha, smještena u samo središte, a pogled na nju otvara se tek kad se stazom posutom slamom dođe do Zlatnih vrata. Tko zastane i obiđe jaslice, razumjet će poruku.

“Sveta Obitelj uz stablo iz kojeg izrasta nova mladica podsjeća kako se Krist rađa i danas, u nama, usred našeg grada”, poručio je fra Periša.

Glazbeni vikend za zagrijavanje

U petak u 20 sati na Prokurativama počinje prvi ovogodišnji adventski koncert. Alan Hržica, jedno od najprepoznatljivijih imena duhovne glazbe u Hrvatskoj, uvest će nas u adventsku atmosferu nakon turneje “Božja ljubav, Božja snaga”, u sklopu koje je ove godine nastupao u Hrvatskoj i inozemstvu.

U subotu u 19 sati pred crkvom sv. Frane pali se prva adventska svijeća, a u 20 sati na Prokurativama nastupa Ivana Husar, nekadašnja članica grupe Divas, čiji topli glas spaja pop, soul i jazz.

Nedjelja pripada klapama. Među njima je Cambi iz Kaštel Kambelovca, nagrađivana klapa koja slavi 40 godina rada. Klapa Iskon nastupala je diljem Europe, a surađivala je i s poznatim glazbenicima kao što su Gibonni, Luky, Neno Belan i drugi. Kampanel, koji su kao studenti osnovali dečki iz Primoštena, poznat je po energičnim nastupima. Splitski Šufit tri je godine zaredom pobjeđivao na Omiškom festivalu, a publika ga pamti po pjesmi “Ne diraj moju ljubav”.

Povedimo dicu, babe, ljubimce, susidu, ekipu. Pa sutra opet, sve do Sveta tri kralja.

Ne triba nigdi tražit, sve je tu. Triba samo bit na pravom mistu u pravo vrime.