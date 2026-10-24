Prokletstvo Saint-Étiennea: Noć kada je Hajduk odigrao jednu od najvećih utakmica, a Europa ostala nedosanjani san

Hajduk je pobijedio švicarski „Thun” i nakon trijumfa protiv slavnog Ajaxa odlično, sa stopostotnim bodovnim učinkom, stoji na tablici Konferencijske lige, s velikim šansama da nakon dugih godina „bijeli” prezime u Europi.

Mi ćemo i zbog toga danas vremeplovom sjećanja na jednu utakmicu odigranu na jučerašnji dan prije 52 godine, kažu suvremenici, najbolju utakmicu koju je Hajduk ikada odigrao u Splitu.

U pričama hajdukologije i hajdučke tuge, koje smo naslijedili od ćaća i koja nas je odredila i još više nam produbila ljubav prema bijeloj boji, jedna je posebna. Jedan je kamen međaš, prekretnica u niski uspomena i odrastanja.

Kad se moglo, a nije uspjelo, kad smo bili veliki, a mali...

Prokletstvo Saint-Étiennea.

Od tada se govorilo po Splitu: „U Europu se ne ide igrat sa demejnom i pršutom ispod ruke.”

A moglo se proći dalje, nije da se nije moglo.

Strašni Ivićev Hajduk dočekao je na Starom placu prvaka Francuske Saint-Étiennea. Jaka francuska momčad, koja će kasnije doći i do finala Kupa prvaka, kako se tada zvalo natjecanje koje danas zovemo Liga prvaka i koje pratimo preko TV-a.

Eto, tu smo bili, kao strašna ekipa iz Splita, koja igra moderan presing, moćne kontranapade i stvara ofsajd-zamke, pod vodstvom tada mladog i talentiranog trenerskog velikana Tomislava Ivića.

A te je srijede, 23. listopada 1974., na Stari plac došao Saint-Étienne, tada još bez Michela Platinija, ali u momčadi su imali Ivana Ćurkovića na vratima, pa braću Revelli, Argentinca Osvalda Piazzu, Santinija, na krilu Beretu, kojeg su tada mediji uspoređivali s Draganom Džajićem, sastav vrijedan respekta, ali ništa bolji od Hajduka.

Za Hajduk su u prvoj utakmici u Splitu i pobjedi od 4:1 nastupili: Mešković, Džoni, Rožić, Boljat, Kurtela, Buljan, Žungul, Mužinić, Mijač, Jerković i Šurjak.

Čitav dan padala je kiša, ali je stala pred utakmicu. Tih su dana u Dalmaciji bile redukcije struje, ali je Hajduk ipak dobio dozvolu da igra pod svjetlima reflektora, noćnu utakmicu. Teren je bio sav u lokvama i po današnjim pravilima pitanje je bi li se utakmica uopće igrala ili bi bila odgođena.

Sve u svemu, Hajduk je odigrao izvanredno, uz jednu od najboljih utakmica Ivice Šurjaka:

„To je za mene jedna od četiri najveće Šurine utakmice, uz onu protiv Partizana 1981. u pobjedi od 4:0 u Beogradu, pa Hiberniana i protiv Crvene zvezde u pobjedi od 2:0, 1973., kad je vrtio njihovog reprezentativnog beka Krivokuću”, prisjetit će se Slaven, veliki hajdukolog.

A naš Šuro, „Ivićevo veslo”, veličanstveno je napadao po lijevom krilu, Francuzi su padali u blatu Staroga placa. Silan i moćan igrač Ivica Šurjak potpuno je izdominirao goste. Odlično je odigrao i veliki Jurica Jerković, postigavši naš prvi gol nakon indirektnog udarca. Naravno, jedan pogodak dao je i Žungul, zabio je i Željko Mijač, Hajdukova zlatna rezerva, koji je postizao golove baš u najvećim utakmicama, pa će tako Mijač godinu kasnije matirati i vratara PSV-a Van Beverena, u još jednom Hajdukovom pohodu u Kupu prvaka.

Naravno, svi golovi su pali nakon velikih prodora Ivice Šurjaka, jedan sličan drugom. Francuzi su za uzvrat promijenili bekove, nisu mogli izaći na kraj s našim krilima, zaigrao je tada mladi Janvion, koji je doslovno rukama držao Šurjaka, što se evo vidi i na snimci.

Nazvali smo Šuru:

„Bila je to velika pobjeda nad respektabilnim Saint-Étienneom u Splitu, svi smo odigrali odlično. Bili su to sve veliki igrači, a bili smo i klapa. Ivić nas je vodio maestralno, mi smo točno znali di će ko stajat, di će uletit.”

U uzvratu u Saint-Étienneu imali smo 1:1 u 61. minuti, golom Mićuna Jovanića, na kraju 5:1 za Francuze nakon produžetaka i kraj naših nadanja?

„Ma tamo je bilo svašta, pred kraj je i nestalo struje, mi smo se ohladili, bili nezagrijani, jer smo na terenu čekali nastavak. Francuzi su išli u svlačionicu, izašli na teren potpuno neprepoznatljivi. Tko zna šta je to bilo. Svašta se pričalo. Ali eto, kao igrač PSG-a, sedam godina kasnije, uzeo sam im francuski Kup. Malo sam im se eto osvetio za izbacivanje i nepravdu prema mome Hajduku.”

Oće Šuro, naš kapetan i hajdukovac od formata.

A mislilo se da se sigurno prolazi u Saint-Étienneu, pa je i poznati Splićanin, karikaturist Davor Štambuk, koji je tada živio u Parizu, dočekavši Hajdukovu delegaciju u kafiću na stadionu Saint-Étiennea, naručio tri šampanjca za tri naša gola prednosti iz Splita. Imali smo tada i manire...

Ali eto, ispalo se. Ivić je poslije govorio kako je u Francusku došao s mladosti, da mu zbog ozljeda nisu mogli nastupiti Holcer, Peruzović i Oblak.

„Bijelima” je ostalo domaće prvenstvo i Kup, što su naravno tada i osvojili.

Nakon povratka iz Saint-Étiennea, u Split je u kup-utakmici došao skopski Vardar. Bilo je to vrijeme davno prije interneta i Facebooka, pa su se čitali brzojavi podrške. Sjećamo se i te utakmice, pobjede od 5:0, odanosti klubu i golova Vlade Smolčića.

I tako smo se vratili 52 godine unazad, sjetili se utakmice koja je odredila splitsku nogometnu boemiju, pa i predskazala naše buduće tuge. Uvijek nam je nakon toga i u Europi nedostajao taj jedan jedini gol za proći dalje.

To je možda i razlog zašto mi stariji hajdukovci ne volimo vidjeti zelene dresove i zašto nas i danas malo strese oko srca kada po trgovačkim centrima spazimo onu finu francusku marku sportske opreme „Le Coq Sportif”, s pijetlom u trokutiću, a nije da nije prestižna i lijepa.

Tuga navijača i nas dice ostala je dugo u kolektivnoj memoriji hajdukovaca.