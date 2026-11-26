Stanovnike Slatina na otoku Čiovu tijekom sljedećih tjedana očekuje nastavak građevinskih radova povezanih s modernizacijom vodovodne i kanalizacijske infrastrukture. Vodovod i kanalizacija Split objavio je da su od ponedjeljka, 23. studenoga, započeli novi zahvati na kolektorima SL-5.5, SL-5.3 i SL-5.3.1 u okviru druge faze projekta aglomeracije Kaštela – Trogir.

Riječ je o nastavku jednog od najvećih infrastrukturnih projekata koji se trenutačno provode na području srednje Dalmacije, a kojim se nastoji znatno povećati broj stanovnika priključenih na suvremene sustave javne vodoopskrbe i odvodnje.

Radovi u dvjema slatinskim ulicama

Prema službenoj obavijesti splitskog Vodovoda i kanalizacije, radovi će se izvoditi u Ulici Guje i Trogirskoj ulici. Na prvoj lokaciji predviđeno trajanje radova iznosi šest tjedana, dok je za radove u Trogirskoj ulici procijenjeno razdoblje od osam tjedana. Na obje lokacije izvode se zahvati na odvodnim i vodoopskrbnim cjevovodima.

Prema najavljenoj dinamici, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, radovi u Ulici Guje mogli bi biti završeni početkom siječnja, dok bi se zahvati u Trogirskoj ulici mogli nastaviti do druge polovice istog mjeseca. Riječ je o procijenjenim rokovima, a ne o konačno potvrđenim datumima završetka.

Projekt obuhvaća pet gradova i općina

Širi projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir obuhvaća područja gradova Kaštela, Trogira i Splita te općina Seget i Okrug. Prema službenim podacima Vodovoda i kanalizacije, ukupna vrijednost investicije iznosi 244.761.781,58 eura, a druga faza projekta provodi se uz potporu Europske unije iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

U sklopu druge faze osigurano je gotovo 81,9 milijuna eura europskog sufinanciranja. Prema objavljenom planu, razdoblje provedbe te faze traje od početka 2024. do kraja kolovoza 2028. godine.

Deseci tisuća stanovnika trebali bi dobiti pristup kanalizaciji

Prema ranije objavljenim projekcijama Vodovoda i kanalizacije, realizacijom projekta vodoopskrbna mreža trebala bi obuhvatiti dodatnih 7.700 stanovnika, odnosno 2.548 priključaka. Još veći učinak očekuje se u sustavu odvodnje, u koji bi trebalo uključiti dodatnih 32.477 stanovnika.

Planirano je povećanje priključenosti na javni sustav odvodnje s približno 45 na 97 posto na obuhvaćenom području. Time bi se unaprijedili sanitarni uvjeti i smanjio pritisak otpadnih voda na okoliš, što je posebno važno za gusto naseljena obalna i turistička područja.

U najnovijoj obavijesti o radovima u Slatinama nisu navedena eventualna ograničenja prometa, prekidi vodoopskrbe ni zasebna financijska vrijednost zahvata u dvjema ulicama.