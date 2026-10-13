Projekt vrijedan 42,5 milijuna eura trebao bi riješiti jedan od najvećih problema Splita: Kada ćemo napokon prestati prokuhavati vodu?

U Majdanu se danas obilazi gradilište uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora Jadro. Riječ je o projektu važnom za više od 250 tisuća stanovnika, no ključna pitanja ostaju: kada će uređaj biti dovršen, kada će početi pročišćavati vodu i kada će građani stvarno osjetiti njegove učinke?

Svaka obilnija kiša na širem splitskom području već godinama otvara isto pitanje: hoće li voda iz slavina ponovno biti zamućena i hoće li građanima biti preporučeno njezino prokuhavanje? Problem je posebno izražen nakon intenzivnih oborina koje uzrokuju povećanu mutnoću vode na izvoru rijeke Jadro, s kojeg se opskrbljuje velik dio Splita i okolice. Iako se takve situacije redovito prate, a nadležne službe izdaju odgovarajuće preporuke, činjenica da više od četvrt milijuna ljudi ovisi o izvoru osjetljivom na zamućenje već je godinama jedan od važnijih infrastrukturnih izazova splitskog područja. Rješenje bi trebao donijeti uređaj za kondicioniranje pitke vode koji se gradi u Majdanu, a čije je gradilište danas, 13. listopada, predmet najavljenog obilaska.

Investicija od 42,5 milijuna eura

Prema dosad objavljenim informacijama, vrijednost projekta iznosi približno 42,5 milijuna eura s PDV-om. Riječ je o jednom od najvažnijih ulaganja u sustav javne vodoopskrbe splitskog područja. Osnovna zadaća novog postrojenja bit će obrada sirove vode s izvora Jadro, osobito u razdobljima povećane mutnoće. Time bi se trebala znatno smanjiti ovisnost kvalitete vode isporučene potrošačima o vremenskim prilikama.

Za građane to nije samo pitanje komunalne infrastrukture. Riječ je o svakodnevnoj kvaliteti života, javnom zdravlju i pouzdanosti opskrbe pitkom vodom. Posebno je važno naglasiti da izgradnja postrojenja sama po sebi ne znači automatski i trenutačni prestanak svih upozorenja o vodi. Za to je potrebno da uređaj bude izgrađen, tehnički ispitan, pušten u rad i da njegova učinkovitost bude potvrđena u stvarnim uvjetima, uključujući razdoblja obilnih oborina.

Kada završavaju radovi, a kada projekt?

Upravo su rokovi jedno od ključnih pitanja koja prate ovu investiciju. U dosadašnjim javnim najavama spominjao se završetak gradnje tijekom 2027. godine, dok se dovršetak cjelokupnog projekta, uključujući probni rad i primopredaju, povezuje i s 2028. godinom. Vodovod i kanalizacija Split navodio je trogodišnje trajanje projekta, pri čemu bi jedna godina bila namijenjena probnom radu.

Takva razlika između završetka građevinskih radova i stvarnog početka redovitog korištenja uređaja nije neuobičajena za složena infrastrukturna postrojenja. Međutim, za građane je presudno znati kada će uređaj stvarno početi isporučivati obrađenu vodu u javni sustav. Drugim riječima, završetak gradnje i trenutak kada će Splićani prestati strahovati od zamućenja vode nisu nužno isti datum.

Što će pokazati današnji obilazak?

Današnji obilazak gradilišta u Majdanu prilika je da se javnosti predstavi stvarni stupanj izvedenosti projekta, a ne samo njegova planirana vrijednost i buduće koristi. Posebno je važno doznati koliko je radova dosad izvedeno, postoje li tehničke ili administrativne prepreke te odvija li se projekt prema ugovorenoj dinamici.

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na trenutak kada će voda iz Jadra prvi put proći kroz novo postrojenje. To je važna prekretnica, ali ni ona sama po sebi neće značiti da je uređaj spreman za trajni rad. Tek nakon ispitivanja i potvrđivanja učinkovitosti sustava moći će se govoriti o njegovu punom doprinosu sigurnosti vodoopskrbe.

Hoće li prokuhavanje vode postati prošlost?

Novi uređaj trebao bi značajno povećati otpornost vodoopskrbnog sustava na zamućenja nakon obilnih oborina.

Ipak, bilo bi preuranjeno tvrditi da će njegovim završetkom zauvijek nestati potreba za preporukama o prokuhavanju vode. Takve preporuke mogu nastati i zbog drugih poremećaja u vodoopskrbnom sustavu. Zato je važno dobiti precizan odgovor na pitanje koje građane najviše zanima: od kojeg se datuma očekuje da povećana mutnoća Jadra više neće biti razlog za preporuke o prokuhavanju vode?

Za više od 250 tisuća stanovnika splitskog područja upravo će taj odgovor biti najvažnije mjerilo uspješnosti investicije.