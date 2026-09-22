Projekt vrijedan 2.6 milijuna eura povezuje Zračnu luku i otoke predstavljen na konferenciju u Dugopolju

U Cenrtu za posjetitelje Skrivena Dalmacija u Dugopolju održana je završna konferencija EU projekta SUMMA ( Održiva multimodalna mobilnost u Jadranskom priobalju i zaleđu). Sam projekt vrijedan je više od 2.6 milijuna eura, a Splitsko-dalmatinska županija u projektu je sudjelovala sa 400 tisuća eura.

Cilj projekta je razviti i unaprijediti održivu intermodalnu mobilnost u talijansko-hrvatskom priobalju i ruralnom području. Projekt okuplja partnere iz različitih talijanskih i hrvatskih regija kako bi razvili i implementirali strategije koje smanjuju ovisnost o privatnim vozilima, smanjuju emisije ugljika i promiču ekološki prihvatljive mogućnosti putovanja.

O važnosti samog projekta govorio je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i voditelj projekta Ivan Parčina.

Župan Boban osvrnuo se na važnost projekta SUMMA te istaknuo kako je sami projekt važan iskorak koji Županija poduzima po pitanju novog sustava javnog prijevoza.

-Danas govorimo o dva projekta. Jedan je povezanost Zračne luke Sv. Jeronim s gradom Splitom i projektom na kojem radi splitsko Sveučilište, a drugi dio projekta je projekt SUMMA. Studenti splitskog Sveučilišta izradili su aplikaciju kojom žele povezati sav javni promet u jednu aplikaciju. Izgradnjom terminala u luci Divulje bit će lakše našim turistima koji idu na otoke katamaranom, a na taj način rasterećujemo prometnice. Posebno bih naglasio važnost Dugopolja kao prirodnog prometnog sjecišta na kojem je predviđen terminal za povezivanje Splita i zaleđa.

Voditelj projekta Ivan Parčina osvrnuo se na mobilnost u Dalmaciji te pojasnio važnost novog terminala u Divuljama.

-Projekt SUMMA ima 8 projektnih partnera, a podijeljen je na dva radna paketa. Kolege su izradile Studiju povezanosti zračne luke s terminalom na Divulje. Izradili smo digitalnu aplikaciju za prometne podatke gdje će sav javni prijevoz biti na jednom mjestu u stvarnom vremenu, kazao je Parčina.

Tomislav Rodin iz tvrtke Growrh strategies predstavio je rezultate Studije izvodljivosti i analize troškova za spajanje Zračne luke Sv. Jeronim s lukom Divulje, s ciljem rasterećenja prometnica kroz Kaštela i čvora Širina.