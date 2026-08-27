Projekt u Sinju mijenja živote 212 ljudi: Pomoć stiže ravno na kućni prag, a iza svega stoji 35 zaposlenih

U Gradskoj vijećnici Grada Sinja 1. srpnja i 3. kolovoza 2026. godine održani su redoviti koordinacijski sastanci u okviru projekta "Zaželi dobro", vrijednog čak 1,47 milijuna eura, kojim se svakodnevno pruža pomoć i potpora za ukupno 212 korisnika na području Sinja. Projekt se provodi u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., a jedna od njegovih najvećih vrijednosti je činjenica da pomoć dolazi izravno u domove starijih osoba i osoba s invaliditetom kojima je podrška potrebna u svakodnevnom životu.

Nova voditeljica projekta

Koordinacijski sastanci bili su prilika za razmjenu iskustava i informacija o dosadašnjoj provedbi aktivnosti, razgovor o potrebama korisnika te dogovor o daljnjoj organizaciji rada.

Posebna pozornost posvećena je izazovima s kojima se pružatelji usluga svakodnevno susreću na terenu kako bi pomoć korisnicima bila što kvalitetnija, dostupnija i prilagođena njihovim stvarnim potrebama. Na sastanku održanom u srpnju predstavljena je i nova voditeljica projekta Jelena Banović, koja je tu dužnost preuzela od dosadašnje voditeljice Marijane Laco. Pritom je naglašena važnost kontinuiteta svih projektnih aktivnosti i bliske suradnje uključenih kako bi korisnici i dalje imali sigurnu i pouzdanu potporu u vlastitim domovima.

Projektom "Zaželi dobro" zaposleno je 35 pružatelja usluga koji svakodnevno skrbe o ukupno 212 korisnika. Riječ je o osobama starijima od 65 godina te osobama starijima od 18 godina s utvrđenim trećim ili četvrtim stupnjem invaliditeta kojima je potrebna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Pružatelji usluga pomažu im u održavanju osobne higijene i čistoće doma, pripremi obroka, nabavi namirnica i lijekova, odlascima liječniku i obavljanju brojnih drugih svakodnevnih poslova.

Tijekom srpnja i kolovoza korisnicima su dostavljeni i mjesečni paketi higijenskih potrepština, koji su sastavni dio usluge potpore i pomoći. No vrijednost projekta ne završava samo na materijalnoj pomoći. Za brojne korisnike redoviti dolazak pružatelja usluge znači i ljudski kontakt, razgovor, osjećaj sigurnosti i spoznaju da nisu prepušteni sami sebi. Upravo redovita prisutnost pružatelja usluga pomaže u ublažavanju usamljenosti i socijalne izolacije te korisnicima omogućuje da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu i poznatom okruženju.

Pomoć korisnicima, ali i veliko rasterećenje obitelji

Posebna socijalna vrijednost projekta leži u činjenici da pomoć dolazi upravo do osoba kojima je najpotrebnija.

Stariji građani i osobe s invaliditetom tako ne dobivaju samo pomoć u kućanstvu, već i osjećaj pripadnosti zajednici, dok se istodobno rasterećuju članovi njihovih obitelji koji često sami nose najveći dio brige o svojim bližnjima. Projekt na taj način pridonosi i sprječavanju prerane institucionalizacije korisnika, omogućujući im da što dulje ostanu u sigurnosti vlastitoga doma.

Projekt vrijedan 1,47 milijuna eura traje do 2027. godine

Grad Sinj projekt "Zaželi dobro" u ovoj, trećoj fazi provodi samostalno. Provedba je započela 14. ožujka 2024. godine, a trajat će do 14. siječnja 2027. godine, odnosno ukupno 34 mjeseca. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.470.000 eura. Glavni cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života starijih osoba i osoba s invaliditetom na području grada Sinja, osigurati im kontinuiranu i dostupnu potporu te pridonijeti njihovoj većoj socijalnoj uključenosti i ostanku u vlastitom domu.

Projekt "Zaželi dobro" tako pokazuje da pomoć nije samo obavljen kućanski posao ili dostavljen paket potrepština. Za mnoge korisnike riječ je o svakodnevnoj sigurnosti, razgovoru i osjećaju da zajednica nije zaboravila na njih.