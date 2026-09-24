Projekt u Prugovu dobio jasne rokove: Novi vrtić otvara vrata u rujnu 2027. godine

Općina Klis definirala je dinamiku projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića Sveti Ante u Prugovu, a prema najavljenom rasporedu obnovljeni i prošireni vrtić trebao bi svoja vrata otvoriti u rujnu 2027. godine. Detalje projekta i planirane rokove objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma.

Javna nabava već u listopadu

Prema objavljenom planu, postupak javne nabave za izvođača radova trebao bi biti pokrenut u listopadu 2026. godine, dok je potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem predviđeno za prosinac. Završetak radova planiran je za kolovoz 2027. godine, nakon čega bi u rujnu trebao uslijediti početak rada obnovljenog vrtića. Rekonstrukcijom će se značajno proširiti sadržaji objekta. U prizemlju će biti uređene jaslice, na katu vrtićki prostor, dok će novi aneks sadržavati blagovaonicu i senzornu sobu.

Novo igralište bit će dostupno svima

Vetma je najavio i skoro pokretanje nabave novih sprava za dječje igralište, koje bi nakon nabave trebale biti odmah postavljene. Posebno je istaknuo kako želi da igralište ne bude namijenjeno isključivo djeci koja pohađaju vrtić. "Želim da ovo igralište u poslijepodnevnim satima bude dostupno svima", poručio je Vetma.