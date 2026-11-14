Projekt od 20 milijuna eura ponovno na čekanju. Hrvatske ceste još jednom odgodile važan natječaj u Dalmaciji, izmijenjen i troškovnik

Jedan od značajnijih prometnih projekata na šibenskom području ponovno se suočava s odgodom. Hrvatske ceste produljile su rok za dostavu ponuda za izgradnju čvorova Njivice I i Njivice II na državnoj cesti D8, a riječ je o investiciji čija procijenjena vrijednost iznosi 20 milijuna eura bez PDV-a.

Natječaj, koji je pokrenut još u lipnju ove godine, trebao je završiti zaprimanjem ponuda 11. studenoga. Međutim, nakon novih izmjena dokumentacije zainteresirani izvođači dobili su dodatno vrijeme, pa je novi rok za dostavu ponuda 9. prosinca 2026. godine.

Promijenjen cijeli troškovnik

Ova odgoda nije samo administrativno pomicanje datuma. Prema informacijama koje je objavio ŠibenikIN, Hrvatske ceste 4. studenoga objavile su obavijest o novom troškovniku koji u cijelosti zamjenjuje dotadašnju verziju.

To znači da gospodarski subjekti zainteresirani za izvođenje radova svoje ponude moraju pripremiti prema novim dokumentima. Najavljeno je i dostavljanje odgovora na preostale upite potencijalnih ponuditelja.

Riječ je o postupku koji je već više puta mijenjan. Prema ranijem izvještavanju, do sredine listopada natječajna dokumentacija bila je izmijenjena najmanje devet puta, a nakon toga uslijedila je još jedna promjena troškovnika i produljenje roka.

Što će se graditi na šibenskoj magistrali?

Projekt obuhvaća izgradnju dvaju cestovnih čvorova na državnoj cesti D8, jednoj od najvažnijih prometnica koja povezuje Šibenik s okolnim područjima. Njihovom realizacijom trebala bi se poboljšati prometna povezanost Njivica te pristup gospodarskim i trgovačkim sadržajima.

Procijenjena vrijednost zahvata od 20 milijuna eura bez PDV-a svrstava ga među značajnije cestovne projekte na šibenskom području. Za izvođenje radova predviđeno je trajanje od 24 mjeseca, no taj rok još nije počeo teći jer izvođač nije izabran.

Čak i ako se ponude zaprime u novom prosinačkom roku, slijede njihova evaluacija i odluka o odabiru izvođača. Eventualne žalbe ili dodatne izmjene mogle bi dodatno utjecati na početak realizacije.

Projekt prate i imovinskopravna pitanja

Osim čestih izmjena natječajne dokumentacije, u javnosti su se ranije pojavljivala i pitanja povezana s imovinskopravnim odnosima. ŠibenikIN je izvještavao o sporu povezanom s tvrtkom ERA-Commerce, zbog čega se dodatno otvorilo pitanje pripremljenosti projekta za gradnju.

Važno je naglasiti da izmjena troškovnika ili produljenje roka sama po sebi ne znači da su u postupku utvrđene nepravilnosti. Ipak, učestale promjene dokumentacije mogu utjecati na dinamiku izbora izvođača i početka radova.

Hoće li prosinac napokon donijeti pomak?

Za stanovnike i gospodarstvenike na području Njivica najvažnije je kada će projekt iz natječajne dokumentacije prijeći u fazu stvarne izgradnje. Pritom je ključno razjasniti zašto je dokumentacija toliko puta mijenjana i jesu li riješene sve prepreke za početak radova.

Hoće li 9. prosinca napokon završiti višemjesečno zaprimanje ponuda ili će uslijediti nova odgoda, zasad ostaje otvoreno pitanje.