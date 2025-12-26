Projekt Mali koraci zelene energije i ove godine razveselio školarce

U suradnji s partnerom projekta Akuo Energy održana je radionica izrade LEGO robotskog vozila. Djeca su bez problema usvojila osnovna znanja i vještine u izgradnji, dizajnu i programiranju takvog vozila. Uz pomoć mentora splitske udruge Inovatic izgradili su LEGO Ev3 robotsko vozilo s kojim su samostalno upravljali na robotskoj stazi. Ova radionica pokazala se kao idealna edukacija o osnovnim konceptima automobilske elektronike, elektrotehnike i mehanike.

U sklopu projekta posjetili smo vjetropark Ogorje - Zelovo, gdje su djeca učila o osnovama obnovljivih izvora energije, uz prigodni kviz i nagrade.

Neformalno obrazovanje u prirodi koje se podupire tehnologijom zasigurno je jedan od najboljih razvojnih koncepata kojeg rado prihvate učenici i učitelji naših škola, to je još jednom potvrdio sada već tradicionalni projekt Mali koraci zelene energije, zaključio je voditelj projekta Duje Radovčić.