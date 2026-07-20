Projekt ARCHAEODIGIT kroz radionice i digitalne sadržaje približio arheološku baštinu građanima

Muzej Grada Kaštela u dvorcu Vitturi bio je domaćin INFO DANA projekta ARCHAEODIGIT, tijekom kojeg su kroz edukativne radionice, predstavljanje rezultata projekta i otvorenje izložbe posjetitelji svih generacija imali priliku upoznati bogatu arheološku i kulturnu baštinu Kaštela na suvremen i interaktivan način. Projekt se provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska, uz sufinanciranje Europske unije.

Jutarnji dio programa bio je namijenjen najmlađima. Na radionici „Mali arheolozi u velikoj avanturi“ sudjelovalo je više od 60 djece koja su kroz igru, istraživanje i rješavanje zagonetki upoznavala arheološku baštinu Kaštela. Pod vodstvom Nikoline Skoko mali su sudionici istraživali muzejski postav, otkrivali zanimljivosti o prapovijesnim stanovnicima, Rimljanima i potopljenim brodovima te se pritom koristili digitalnim alatima razvijenima u okviru projekta.

– INFO DAN osmislili smo tako da uključi sve generacije. Jutarnji program bio je posvećen djeci, a na radionici je sudjelovalo više od 60 mališana koji su kroz muzejsku potragu postali pravi mali arheološki detektivi. Tražeći tragove i rješavajući zadatke upoznavali su bogatu baštinu Kaštela, a pritom su koristili i digitalne alate razvijene u sklopu projekta ARCHAEODIGIT. Na taj smo način spojili učenje, igru i nove tehnologije te djeci približili arheologiju na njima zanimljiv i interaktivan način, kazala je viša kustosica Muzeja Grada Kaštela Anamarija Bralić.

U večernjem programu predstavljeni su ciljevi i rezultati projekta te novi digitalni sadržaji kojima je obogaćen stalni postav Muzeja Grada Kaštela. Posjetitelji su imali priliku upoznati mogućnosti primjene suvremenih tehnologija u interpretaciji i očuvanju kulturne baštine, kao i aktivnosti provedene tijekom međunarodne suradnje projektnih partnera.

– Projekt ARCHAEODIGIT obogatio je stalni postav Muzeja Grada Kaštela novim digitalnim sadržajima. Postavili smo interaktivni uvodni touchscreen u arheološkom dijelu postava te interaktivnu 3D maketu arheološkog lokaliteta Trstenik u Kaštel Sućurcu. Odabrali smo upravo taj lokalitet jer je riječ o iznimno vrijednom nalazu rimskih brodova iz 2. stoljeća, čija je prezentacija javnosti zbog zahtjevne konzervacije i istraživanja vrlo složena. Digitalnim rješenjima omogućili smo posjetiteljima da na zanimljiv i pristupačan način upoznaju ovu vrijednu baštinu. Projekt nam je donio i vrijednu međunarodnu suradnju te nova iskustva koja će biti temelj budućih projekata, istaknuo je ravnatelj Muzeja Grada Kaštela Ivan Šuta.

Provedbom projekta ARCHAEODIGIT, koji Grad Kaštela provodi kroz Upravni odjel za gospodarski razvoj i fondove Europske unije u suradnji s Muzejom Grada Kaštela i međunarodnim partnerima, dodatno je unaprijeđena prezentacija arheološke baštine te stvorene nove mogućnosti za njezino očuvanje, interpretaciju i približavanje građanima i posjetiteljima.