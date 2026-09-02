Program Weekenda.19 je vani: Osam festivala, tri dana, dvije lokacije i jedan Rovinj

Program Weekenda.19 je vani, a njegovo ovogodišnje izdanje bit će najveće i najambicioznije dosad. Po prvi put u povijesti Weekenda, program počinje već u četvrtak 24. rujna ujutro u hotelu grand park Rovinj. Okupiti više od 7.500 posjetitelja i više od 200 govornika iz regije i svijeta kroz čak osam festivalskih programa: Weekend.19, HR.Weekend, Tech.Weekend powered by Telemach, Finance.Weekend, Energy.Weekend poweredUP by E.ON, Investement.Weekend, Health. Weekend i Education.Weekend powered by Končar, Od komunikacija i kreativnih industrija preko tehnologije, ljudskih potencijala i financija do investicija, energetike, zdravstva i obrazovanja, ovogodišnji program donosi dosad najširi raspon tema, govornika i formata.

Više programa, više prostora i još više razloga za Rovinj – Weekend.19 ove godine raste na svim frontama. Health.Weekend i Education.Weekend premijerno stižu kao zasebni festivalski programi, Tech.Weekend širi se na dva dana, a program se prvi put odvija u čak 11 dvorana na dvije lokacije - u prostoru stare Tvornice duhana Rovinj i Grand Park Hotelu. Stiže i kupola, nova dvorana u kojoj će vodeći ljudi poznatih hrvatskih i globalnih kompanija kroz kratke pitcheve otkriti što se zapravo krije iza biznisa za koje svi mislimo da znamo.

„Uspjeh Weekenda zapravo se može sažeti u vrlo jednostavnu formulu: zanimljivi ljudi u neformalnoj atmosferi razgovaraju o važnim stvarima. Upravo je ta opuštenost naš čarobni sastojak. Ljudi na Weekend ne dolaze samo slušati predavanja; dolaze se susresti, razmijeniti ideje, započeti suradnje i biti dijelom atmosfere koju je teško prenijeti izvan Rovinja. Weekend raste i otvara nove teme, ali ono najvažnije ostaje isto – otvorenost, znatiželja i neformalna atmosfera“, poručio je Tomo Ricov, programski direktor Weekenda.19.

Weekend.19 o svijetu koji se mijenja

U središtu cijele priče ostaje Weekend.19, koji i ove godine spaja ljude i teme koje iz različitih perspektiva propituju svijet koji se mijenja brže nego ikad. Fredrik Haren, poznat kao The Creativity Explorer, govorit će o kreativnosti i stvaranju novih ideja u vremenu umjetne inteligencije, dok britanski novinar i autor James Bloodworth otvorit će teme modernog muškog identiteta, manosfere i digitalnih zajednica.

Iz Silicijske doline stiže Laura Bermudez, CTO DrumWavea, koja će govoriti o vrijednosti podataka i budućnosti odnosa između ljudi, kompanija i digitalnih platformi. Među brojnim imenima programa ističe se i Ulrik Haagerup, osnivač Constructive Institutea i jedan od najpoznatijih zagovornika konstruktivnog novinarstva, dok će dodatnu dozu neočekivanog donijeti ekipa filma „Svadba“. Cijeli program Weekenda.19 provjerite na službenoj web stranici festivala.

HR izlazi iz zone komfora na HR.Weekendu

Četvrti po redu HR.Weekend donosi program koji izlazi iz klasičnih HR tema i otvara pitanja koja sve više postaju poslovna: što Uprava očekuje od HR-a, kako tehnologija mijenja rad te koliko ljudi, kultura i leadership utječu na uspjeh kompanije. Uz već najavljene Tomasa Chamorra-Premuzića, profesora na University College London i Columbia University, te dr. sc. Asmusa Komma, partnera u McKinsey & Company u Hamburgu, stižu i Aneta Godzwon, HR & Capability Development Director Orbico Grupe, s pričom o transformaciji učenja i razvoja, te Marina Morić, Head of Human Resources u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, koja donosi pogled na privlačenje talenata u sustav u kojem su preciznost i odgovornost ključni.

Sve to odvijat će se kroz dvije dvorane, HR.Weekend i Bar Talk, koje donose različite formate i ritam razgovora, od velikih panel-diskusija do opuštenijih susreta i razmjene iskustava. Cijeli program i sve govornike HR.Weekenda pogledajte na službenoj stranici.

Finance.Weekend - Od glazbene industrije do svemirskih tehnologija

Od globalne glazbene industrije i svemirskih tehnologija do telekomunikacijske infrastrukture, Finance.Weekend donosi financijske perspektive iz potpuno različitih poslovnih svjetova. Stuart Mauchline, Senior Vice President of Finance u Virgin Musicu, govorit će iz iskustva jedne od najdinamičnijih kreativnih industrija, dok Léa Raiche-Marsden, VP of Finance u Leanspaceu, donosi pogled na upravljanje financijama u sektoru svemirske tehnologije. Pridružit će im se Jacek Popielewicz, EMEA & South America Finance Director u Nexteer Automotiveu, s iskustvom financijskog upravljanja na međunarodnim tržištima, te Marina Balenović Lacković, Head of Group Controlling u EuroTeleSites AG-u, koja će se otvoreno dotaknuti teme AI-ja u financijama i koje odluke se uistinu mogu prepustiti umjetnoj inteligenciji. Cijeli program možete pogledati na službenoj stranici Finance.Weekenda.

Tehnologija bez dosadnih predavanja

Tech.Weekend powered by Telemach ove godine donosi miks tema koje kreću od startup kaosa i inženjerskih odluka do AI agenata, fintech-a, hardvera i robota. Među novim imenima u ovogodišnjem programu je Snježana Miliša, suosnivačica Merlin Hata, koja je nakon Rimac Automobila i rada na Neveri danas fokusirana na razvoj deep-tech proizvoda, a na panelu s Jelenom Jurišić, Chief Technology Officer u ENT Grupi, otvara pitanje mogu li korporacije pratiti brzinu startupova. Tu su i Tomislav Maras, direktor IT-a, Maistra, koji će govoriti o tome kako tehnologija mijenja turizam.

Nenad Mandić, Head of AI, Abysalto, vodi nas ravno u budućnost robota, dok će Ervin Jagatić, Senior Business Unit Director, Infobip, Aleks Buvač, CEO, Own Solutions i Mislav Galler, član Uprave u Telemach Hrvatska raspravljati o tome može li tehnologija konačno ukloniti frustracije iz korisničkog iskustva. U Rovinj dolazi i Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe, kao i već najavljeni Ivan Burazin, Tomislav Car, Hrvoje Ćosić i Ivan Bešlić. Ukratko, dva dana, jedan stage i dovoljno tema za ozbiljno dobar razgovor. Sve detalje programa, govornike i teme koje donosi Tech.Weekend pronađite na službenoj stranici.

Od cigle do mobitela - ulaganje više nije samo za financijaše

Investment.Weekend ove godine donosi program koji ulaganja promatra iz različitih perspektiva, od nekretnina i fintech-a do umjetne inteligencije, mirovina i novih poslovnih modela. Među imenima koja će privući posebnu pažnju je Igor Čanadi, član tehničkog tima OpenAI-ja, koji će govoriti o granici između stvarne vrijednosti AI-ja i investicijske euforije.

Program donosi i dobro poznate, ali vrlo različite investicijske perspektive. Boro Vujović, vlasnik i direktor Operete nekretnine, i Andrej Erjavec, član Uprave InterCapital Real Estate, usporedit će dvije investicijske opcije – onu dobro poznatu, u kojoj kupujete stan, i onu u kojoj ulažete u fond komercijalnih nekretnina. Roko Živković, savjetnik Uprave Metamorfoze i osnivač Muzeja Iluzija, i Slaven Kordić, upravljački partner i osnivač Invera Equity Partners, spojit će poduzetničku i investicijsku perspektivu, dok će Marko Bogdan, Growth Strategist u Geniusu i voditelj YouTube kanala “O novcu”, otvoriti temu mirovina i osobnih financija.

O tome kako fintech mijenja način na koji koristimo financijske usluge razgovarat će Ivana Drlje, Branimir Petrušić i Ana Zovko, otvarajući pitanje kako se mijenja odnos prema novcu, ulaganju i financijskim uslugama.

Kompletan program i sve najavljene govornike možete pogledati na službenoj stranici Investment.Weekenda.

Nova energija, nova pravila igre

Energija više nije samo tehnička tema, nego pitanje stabilnosti, konkurentnosti i razvoja poslovanja. Energy.Weekend powered up by E.ON zato drugu godinu zaredom okuplja vodeće ljude energetike i biznisa, uključujući predstavnike nekih od najvećih hrvatskih kompanija poput KONČARA, Ine i HEP-a. U fokusu su energetska tranzicija, sigurnost opskrbe i izazovi koji već danas mijenjaju poslovanje.

Nikša Sviličić, trostruki doktor znanosti i redoviti profesor, otvorit će drugo izdanje predavanjem o odlučivanju u uvjetima neizvjesnosti te jazu između onoga što znamo da treba učiniti i spremnosti da doista pokrenemo promjene. Iva Rogović Lekić, CEO GrECo Specialtyja, podijelit će kako je energija postala dio poslovne strategije te koje su konkretne odluke i brojke potaknule promjenu, dok će Diego Cucurachi, CEO AMARC DHP-a, predstavit kako kogeneracijska postrojenja pretvaraju otpadnu toplinu u stratešku imovinu te poboljšavaju stabilnost i ekonomiku industrijskih pogona. Cijeli program, kao i govornike Energy.Weekenda, pronađite na službenoj stranici Energy.Weekenda.

Zdravlje po novim pravilima na prvom Health.Weekendu

Premijerni Health.Weekend otvara teme koje mijenjaju način na koji razmišljamo o zdravlju – od novih trendova i tehnologija do prevencije i sve aktivnije uloge pacijenata. Victoria Loomes, Senior Trend Analyst iz TrendWatchinga, otvorit će program pogledom na globalne trendove koji oblikuju budućnost zdravlja i wellbeinga.

Prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić, kardiologinja iz KBC-a Zagreb, u razgovoru s Marijem Ravićem, Business Owner Services u Ericssonu Nikola Tesla, približit će kako kućna dijagnostika, samomjerenje i telemedicina premještaju brigu o zdravlju iz ordinacije u svakodnevni život. Cijeli program Health.Weekenda pronađite na službenoj stranici Health.Weekenda.

Prvi Education.Weekend - Djeca su se promijenila. A škola?

Prvo izdanje Education.Weekenda okuplja govornike koji znanje pretvaraju u znatiželju, inspiraciju i konkretne promjene. Edukator i astronom Korado Korlević govorit će o obrazovanju koje potiče kritičko razmišljanje i otkrivanje talenata, dok će astrofizičar Gregor Čavlović, dobitnik prestižne Webby nagrade i član tima svjetski poznatog znanstvenog YouTube kanala Veritasium, pokazati kako i najsloženije znanstvene teme približiti širokoj publici obzirom da njegovi videi imaju više od 30 milijuna pregleda. Pridružit će im se sveučilišni profesor, autor i transformacijski govornik Kenan Crnkić, koji će otvoriti teme osobnog razvoja, motivacije i uspjeha, te Ranko Rajović, autor NTC sustava učenja, koji će objasniti kako tehnologija mijenja mozak i djetinjstvo naše djece te zašto obrazovanje mora pratiti način na koji nove generacije razmišljaju i uče.

Kad završe paneli, Weekend mijenja ritam

Osam festivalskih programa znači i osam različitih svjetova koji se tih nekoliko dana susreću na jednom mjestu, ali Weekend nikada nije bio samo ono što se događa na pozornicama. Razgovori se nastavljaju u puno neformalnijoj atmosferi, a networking, spontani susreti i partyji već su gotovo dva desetljeća nezaobilazan dio Weekenda. Ove godine četvrtak i petak donose već tradicionalne partyje i druženja, dok se za subotu priprema veliki završni spektakl o kojem će uskoro biti otkriveno više informacija.

Od 24. do 27. rujna Rovinj će ponovno postati mjesto susreta ljudi, ideja i industrija koje oblikuju ono što dolazi.

Sve informacije o programu, govornicima i ulaznicama dostupne su na službenoj web stranici i na društvenim mrežama festivala - Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn.