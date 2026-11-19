Nakon Verzottija i Juke, program Split Formata nastavlja se sutra gostovanjem fotografa, vizualnog umjetnika i istraživača Davora Konjikušića te karlovačkog fotografa Dinka Neskusila. Prvo predavanje održat će se u 18 sati i 30 minuta, a Konjikušić će u okviru gostovanja predstaviti svoje serije Sveti ljudi, Aura: F37 i Gangal. Riječ je o radovima koji temu festivala – granice – promišljaju iz perspektive ljudi čija su svakodnevica prelazak granica, neizvjesnost i potraga za sigurnošću, čime se otvaraju pitanja slobode kretanja, pripadnosti i isključivanja, ali i uloge fotografije u oblikovanju našeg odnosa prema drugima. U seriji Sveti ljudi Konjikušić portretira tražitelje azila, polazeći od pravila biometrijske fotografije. Zadržavajući izraze njihove individualnosti i prenoseći portrete u javni prostor, propituje fotografiju kao sredstvo identifikacije, nadzora i kontrole te otvara prostor za vidljivost marginaliziranih ljudi, dok rad Aura: F37 nastaje uporabom policijske termovizijske kamere za nadzor granica. Snimke noćnih prelazaka autor povezuje sa zvučnim zapisom migranta, pridružujući anonimnim obrisima tijela glas i osobno iskustvo. U seriji Gangal istražuje tragove boravka migranata u šumskim prostorima na putu kroz zapadni Balkan.

Nakon Konjikušića, u 19:30 predavanje 'Crta razgraničenja: Karlovac 1991. – 1995.' održat će karlovački fotoreporter Dinko Neskusil. Neskusil je kao fotoreporter radio u Karlovačkom tjedniku, svakodnevno bilježeć ratna zbivanja u Karlovcu i njegovoj okolici. Njegove fotografije nastale su na terenu, često u vrlo opasnim okolnostima. Fotografirao je razrušene dijelove grada, posljedice granatiranja, svakodnevicu stanovnika, hrvatske branitelje i svoje prijatelje iz djetinjstva koji su se borili na prvoj crti obrane. Tijekom rata nastalo je oko 4.400 njegovih fotografija, snimljenih na crno-bijelim negativima. Njegove fotografije nisu nastale s namjerom stvaranja umjetničkih prizora, nego kao dokumenti jednog teškog povijesnog razdoblja. Njima je želio prikazati rat u njegovoj stvarnosti – kao razdoblje stradanja, neizvjesnosti, straha, ali i hrabrosti, solidarnosti, zajedništva i pomicanja granica ljudske izdržljivosti. Njegovi ratni radovi danas čine veći dio stalnog postava Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj.

Za vikend nas pak u Fotoklubu očekuje bogat radionički program – u subotu u 10 sati ujutro pod vodstvom Kristiana Nakića održat će se radionica povijesne fotografske tehnike cijanotipije, a polaznici će primjenom ove tehnike izraditi vlastite cekere sa motivima staroga Splita. Paralelno s radionicom cijanotipije, ulicama Splita održat će se i edukativna foto safari tura Split – grad boema, koja će sve zainteresirane odvesti u šetnju stopama Momčila Popadića, Tome Bebića, Miljenka Smoje, Tina Ujevića i ostalih splitskih boema. Za nedjelju jutro, također u 10 sati, planirana je radionica camere obscure pod vodstvom Maje Prgomet, a na radionici će svi zainteresirani moći doznati kako nastaje fotografija uz pomoć najobičnije kartonske kutije.

Na svim programima sudjelovanje je besplatno, ali je obvezna prijava na info@fotoklubsplit.hr, a kako doznajemo, ostalo je još jako malo mjesta – zato požurite i prijavite se čim prije!

Realizaciju programa Split Format financijski su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. Split Format dio je 'Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.' koji se financira sredstvima Zaklade 'Kultura nova'.