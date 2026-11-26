U petak, 27. 11. s početkom u 18 sati Fotoklub će ugostiti ekipu Canon Hrvatska koja će predstaviti različite novitete iz svijeta fotografske opreme i tehnike. Planiran je i Touch&Try kutak s mogućnošću isprobavanja opreme na licu mjesta, s modelima i postavljenim studijem. Također, program donosi i gostovanje Damira Hoyke, koji će kroz predavanje 'Živjeti fotografiju' predstaviti svoj dosadašnji rad i uspjehe.

Sam vikend proći će u znaku analogne fotografije, jer su iz Fotokluba Split pripremili dvodnevnu radionicu s legendarnim sarajevskim fotografom Milomirom Kovačevićem Strašni. Strašni već 30 godina živi u Parizu, a ovo ljeto u Fotoklubu je imao izvanrednu izložbu 'Djeca u ratu: Sarajevo 1992. – 1995.'. Riječ je o ikoni sarajevske i, možemo reći, jugoslavenske fotografije, koji je dokumentirao neke od najvažnijih događaja u povijesti ovih prostora. Strašni se fotografijom počeo baviti krajem sedamdesetih, a otada pa do dan danas snima isključivo analogno, a sam i razvija i uvećava svoje fotografije. Dobitnik je neki od najvažnijih državnih priznanja i odličja, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Francuskoj, a radionica je jedinstvena prilika za druženje, fotografiranje i rad u tamoj komori s majstorom poput Strašnog. Prvi dan radionice bit će posvećen fotografiranju, boravku na ulici, traženju motiva, kadrova itd., a drugi dan radionice bit će posvećen radu u tamoj komori, razvijanju i skeniranju negativa.

Broj mjesta je ograničen, stoga su prijave obvezne na info@fotoklubsplit.hr, a poželjno je da svi sudionici imaju vlastiti analogni fotoaparat. Ukoliko nemaju, potrebno je isto naglasiti u prijavi te će Fotoklub Split osigurati aparate.

Radionica se realizira kao jedna od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta „Science Comes to Town”, u kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner.

Program Split Formata realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije te je dio „Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.” koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.