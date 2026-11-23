Medicinski tehničar, 27-godišnji prvostupnik sestrinstva iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, nakon uhićenja je istražiteljima detaljno opisao što se događalo tijekom intervencije u kojoj je preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš. Ispričao je da je vidio kako jedan medicinski tehničar udara pacijenta šakom, a drugi mu stavlja jastuk na glavu. Ipak, tvrdi da nije shvatio da Periša guše niti je pomislio da bi intervencija mogla završiti smrću, piše Index.

Uhićen je u nastavku istrage zajedno s liječnicom i još dvije medicinske sestre. Istražitelji ih sumnjiče da nisu spriječili nasilje nad Perišem niti su mu spasili život. Prva četvorica uhićenih medicinskih tehničara terete se za teško ubojstvo pacijenta.

"Nisam bio svjestan da je jastuk bio korišten kao sredstvo gušenja jer je on cijelo vrijeme vikao. Da su mu bili začepljeni nos i usta, ne bi mogao vikati", rekao je uhićeni medicinski tehničar istražiteljima.

Medicinski tehničar zaposlen je u bolnici od studenog 2025. godine. Naglasio je da ne radi na Odjelu 11, na kojem je Periš preminuo, nego na Odjelu 2, gdje je te večeri započeo smjenu u 19 sati. Dok je preuzimao smjenu, od kolega je čuo da je u bolnicu primljen pacijent kojeg su opisivali kao iznimno opasnog.

"Svi su bili u strahu od interakcije s tim pacijentom"

"Doveden je u pratnji policije, odbijao je hospitalizaciju i imao je kod sebe bokser. Opisali su mi da je bio iznimno psihotičan, da je prijetio, kao i da je iznimne fizičke snage. Rekli su mi da je poručio: 'Prva dvojica, trojica koji mi priđete znate kako ćete završiti'. Svi su bili u strahu od interakcije s tim pacijentom", izjavio je.

Objasnio je da su mu kolege te informacije prenijele kako bi znao što ga očekuje ako bude pozvan u pomoć.

Poziv je stigao već četrdesetak minuta kasnije. "Hitno nam je potrebna pomoć, neka netko hitno dođe na jedanaesticu", glasila je poruka s Odjela 11.

Rekao je da ga je poziv uplašio jer nije znao kakvu će situaciju zateći. Obavijestio je kolegu i otrčao na odjel, gdje je zatekao četvoricu medicinskih tehničara. Trojicu, tvrdi, dotad nije poznavao. "Poznavao sam samo starijeg tehničara jer je on zamjenik glavnog tehničara. On je bio s gornje desne strane do glave pacijenta. Meni je rekao da primim Kristijana za noge. To sam učinio. Ne sjećam se svih detalja jer smo bili u velikom šoku", ispričao je.

Dodao je da se od početka bojao za vlastitu sigurnost i sigurnost kolega. "Jedino što sam znao jest da ne smijemo dopustiti da se oslobodi", rekao je.

Vidio kako najmlađi tehničar udara Periša šakom

Prema njegovu iskazu, Periš je u jednom trenutku uspio osloboditi nogu jer je puknuo remen kojim je bio sputan. Medicinski tehničar objasnio je da je ranije doživio situaciju u kojoj je znatno stariji i fizički slabiji pacijent, unatoč sputavanju, uspio hodati s krevetom i izaći iz bolesničke sobe. Zbog tog iskustva nastojao je čvrsto držati Periševe noge.

Zatim je došla kolegica koja je zatezala remene. Nakon što je određena terapija, djelatnici su pokušavali okrenuti Periša na bok kako bi mu dali lijekove. Tada je, kaže, začuo udarce.

"Kada sam podigao glavu, vidio sam najmlađeg kolegu kako šakom udara pacijenta", opisao je, misleći na Nou H., jednog od osumnjičenih tehničara.

Prema njegovu sjećanju, stariji medicinski tehničar tada je rekao nešto poput "dosta" ili "dobro je", nakon čega je udaranje prestalo. On je i dalje bio usredotočen na noge.

"Vidio sam jastuk na njegovoj glavi"

Kada je ponovno podigao pogled, vidio je starijeg tehničara kako drži jastuk na Periševoj glavi. "U tom času mi se to činilo normalno i nisam mogao posumnjati da mu je jastukom začepljen dišni put", izjavio je. Objasnio je da su se u bolnici jastuci ponekad koristili kao priručno sredstvo kada bi pacijenti pljuvali osoblje ili pokušavali nekoga ugristi.

"Nije se išlo na zatvaranje dišnih puteva nego se glava okretala na stranu kako pacijent ne bi mogao izravno pljuvati ili ugristi nekoga", tvrdio je. Na pitanje imaju li u bolnici posebnu zaštitnu opremu protiv pljuvanja i ugriza, odgovorio je da, koliko zna, takvu opremu nemaju.

"Nikada se tako nešto nije koristilo. Nisu nam ni rekli da to postoji", naveo je. Kazao je i da nakon zapošljavanja nije prošao posebnu obuku za postupanje u takvim situacijama, nego su mu znanje i iskustvo prenosili stariji kolege.

Prema njegovim riječima, situacije u kojima osoblje mora sputavati pacijente događaju se gotovo svakodnevno, ali intervencije s pacijentima koje su doživljavali toliko opasnima nisu bile česte.

"Govorio je da će nas sve pobiti"

Tvrdi da nije prepoznao da Periša netko guši jer je pacijent tijekom intervencije nastavio vikati i prijetiti osoblju. Prisjetio se da je starijem tehničaru govorio: "Musliman si, ubit ću te", a ostalim djelatnicima prijetio da će ih pobiti.

"Jedna od zadnjih stvari koje je rekao prije nego što je stariji tehničar započeo reanimaciju bilo je: 'Sve ću vas pobiti, da vam vidim face, zapamtit ću kako izgledate'", ispričao je.

Prema njegovoj procjeni, od tih riječi do trenutka kada je netko upozorio da Periš ne diše prošlo je manje od minute. "Nedugo zatim stariji tehničar je rekao: 'Ljudi, on ne diše' i počeo je reanimaciju", naveo je.

Smatra da je stariji tehničar podigao jastuk s Periševe glave kada je primijetio da se pacijent primirio.

"Reanimirao sam ga najduže"

Nakon što je ustanovljeno da Periš ne diše, započela je reanimacija koja je, prema iskazu uhićenog medicinskog tehničara, trajala oko sat i pol. Tvrdi da je upravo on najdulje sudjelovao u pokušajima oživljavanja. Obično bi se kod pacijenata kod kojih se sumnjalo na gušenje srčani ritam brzo vratio.

"Kod Kristijana to nije išlo. Učinili smo sve što smo mogli, ali ni u jednom trenutku nismo dobili srčani ritam", ispričao je. "To je trenutak jedne nemoći, jednog očaja. Da sam znao na kakvu intervenciju me se zove ili da sam znao kako bi to moglo završiti, i po cijenu otkaza ne bih otišao na nju. Otišao sam samo zato što smo od kolega dobili poziv u pomoć", rekao je.

Tvrdi da nije vidio pritiske koljenima i laktovima

Medicinski tehničar istražiteljima je rekao da je o događaju već ranije razgovarao s policijom. Tada mu je, prema njegovim riječima, rečeno da ima status svjedoka te da postoji snimka videonadzora iz koje se može utvrditi uloga svakog sudionika intervencije.

Na pitanje je li vidio da Periša guše koljenima i laktovima, odgovorio je da nije. Tvrdi da je za takvo postupanje doznao tek kada su se pojavile snimke. "Vidio sam samo udarce najmlađeg tehničara", rekao je.

Naglasio je da je tijekom intervencije bio usredotočen na sputavanje nogu i da nije primijetio prekomjernu silu.

"Da sam primijetio da više nema potrebe za sputavanjem, ja bih možda to i rekao", naveo je, dodajući da nije smatrao da može samostalno prekinuti držanje Periševih nogu. "Ne znam što sam više mogao napraviti. Radio sam ono što mi je moj nadređeni rekao. Bio sam pozvan na ispomoć na koju se moram javiti", izjavio je.

Medicinski tehničar osvrnuo se i na ozljede koje mogu nastati tijekom dugotrajne reanimacije. Prema njegovu objašnjenju, pri snažnim pritiscima na prsni koš mogu nastati prijelomi rebara, osobito ako oživljavanje traje devedesetak minuta. Pritom je naveo da bi ozljede nastale pritiscima pri reanimaciji bile smještene u središnjem dijelu prsnog koša.

Točan mehanizam nastanka pojedinih ozljeda i njihovu povezanost sa smrtnim ishodom trebaju utvrditi sudskomedicinski vještaci.