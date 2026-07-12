Progledajte koje trgovine i shopping centri rade ove nedjelje u Splitu

Mnoge trgovine i trgovački centri ove će nedjelje, 12. srpnja, raditi prema prilagođenom rasporedu. Kako ne biste naišli na zatvorena vrata, donosimo pregled radnog vremena najvećih trgovačkih lanaca i šoping-centara.
Trgovine
Kaufland – sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta.
Lidl – radno vrijeme pojedinih trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Konzum – radno vrijeme pojedinih trgovina provjerite na službenim stranicama.
Studenac – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.
Spar – radno vrijeme razlikuje se ovisno o poslovnici.
Tommy – pojedine trgovine rade prema posebnom rasporedu.
Plodine – radno vrijeme poslovnica provjerite na službenim stranicama.
Eurospin – informacije o radu trgovina dostupne su na službenim stranicama.
Ribola – radno vrijeme poslovnica provjerite na službenim stranicama.
Trgovački centri
City Center one Split – ne radi.
Mall of Split – radi.
Joker Split – sve nedjelje u srpnju su neradne.
Prije odlaska u kupnju preporučuje se provjeriti radno vrijeme željene trgovine ili poslovnice jer se ono može razlikovati ovisno o lokaciji