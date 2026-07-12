Progledajte koje trgovine i shopping centri rade ove nedjelje u Splitu

Mnoge trgovine i trgovački centri ove će nedjelje, 12. srpnja, raditi prema prilagođenom rasporedu. Kako ne biste naišli na zatvorena vrata, donosimo pregled radnog vremena najvećih trgovačkih lanaca i šoping-centara.

Trgovine



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Kaufland – sve trgovine rade nedjeljom do kraja ljeta.

Lidl – radno vrijeme pojedinih trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Konzum – radno vrijeme pojedinih trgovina provjerite na službenim stranicama.

Studenac – radno vrijeme trgovina dostupno je na službenim stranicama.

Spar – radno vrijeme razlikuje se ovisno o poslovnici.

Tommy – pojedine trgovine rade prema posebnom rasporedu.

Plodine – radno vrijeme poslovnica provjerite na službenim stranicama.

Eurospin – informacije o radu trgovina dostupne su na službenim stranicama.

Ribola – radno vrijeme poslovnica provjerite na službenim stranicama.

Trgovački centri

City Center one Split – ne radi.

Mall of Split – radi.

Joker Split – sve nedjelje u srpnju su neradne.

Prije odlaska u kupnju preporučuje se provjeriti radno vrijeme željene trgovine ili poslovnice jer se ono može razlikovati ovisno o lokaciji