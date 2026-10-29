Proglašeni laureati 9. Međunarodnog festivala arheološkog filma

Kako film može oživjeti davne civilizacije, otkriti zaboravljene priče i upozoriti na nestajanje arheološke baštine? Odgovore na ta pitanja donio je 9. Međunarodni festival arheološkog filma (MFAF), koji je završio u srijedu, 28. listopada, u splitskoj Kinoteci Zlatna vrata dodjelom nagrada najboljim filmovima ovogodišnjeg izdanja. U tri festivalska dana prikazano je 25 filmova iz 16 zemalja, odabranih među 1961 prijavljenim ostvarenjima.

Prvu nagradu stručnog žirija osvojio je film „Odgovor s Grenlanda” redateljice Alice Watterson. Film vodi gledatelje na jug Grenlanda, gdje porast globalnih temperatura ubrzano ugrožava arheološka nalazišta. Prateći arheologe koji nastoje zabilježiti i sačuvati ostatke nordijskih naselja iz razdoblja od 10. do 14. stoljeća, film otkriva i povezanost te davne baštine sa suvremenim inuitskim zajednicama koje i danas obrađuju isto tlo.

Drugu nagradu stručnog žirija osvojio je film „Vojska ljubavnika – sveti odred stare Grčke” grčkog redatelja Lefterisa Charitosa, dok je treća nagrada pripala filmu „Aleksandrovo lice” talijanskog redatelja Vannija Gandolfa.

Stručni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: filmu „Lubanja C” redateljice Laure Sinovčić te filmu „Nechir” iranskog redatelja Keyvana Shamshirbeigija.

Film „Artemida – izgubljeni hram” redatelja Sébastiena Reichenbacha (Švicarska/Francuska) osvojio je dvije nagrade – nagradu studentskog žirija i nagradu publike.

Stručni žiri festivala činili su filmski kritičar Stipe Radić, kao predsjednik, viša kustosica Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Branka Milošević Zakić, redatelj i scenarist Nicolò Bongiorno, dr. sc. Goran Bilogrivić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te umirovljena novinarka Slobodne Dalmacije Jasenka Leskur.

U studentskom žiriju, pod predsjedanjem Ane Knez, sudjelovali su Luna Jovana Stamenković, Lukas Librić, Antea Ivišić i Stjepana Jurčević.

Završni dan festivala povezao je različite epohe i teme – od ranokršćanske baštine i antičke Grčke do Aleksandra Velikog i arheoloških istraživanja na Grenlandu. Publika je, među ostalim, pogledala filmove „Replika mozaika ranokršćanske bazilike u Novalji” Marija Dragičevića i „Voltaire – potraga za izgubljenim tijelom” Dominiquea Adta, koje su autori osobno predstavili publici kao gosti festivala. Prikazani su i filmovi „Mary Lefkowitz i žene stare Grčke” Nikosa Dayandasa, „Aleksandrovo lice” Vannija Gandolfa, „Lux in vitro” Vedrane Jović Gazić i Berislava Štefanca te „Vojska ljubavnika – sveti odred stare Grčke” Lefterisa Charitosa.

Nakon dodjele festivalskih nagrada direktorica MFAF-a Lada Laura zatvorila je deveto izdanje festivala i pozvala publiku na njegovo sljedeće, jubilarno deseto izdanje.

Od 1961 prijavljenog filma za ovogodišnju konkurenciju odabrano je 25 filmova iz 16 zemalja, a veliko zanimanje publike obilježilo je sva tri festivalska dana. Dvorana Kinoteke Zlatna vrata posljednjeg dana festivala bila je puna, a tijekom popratnog programa tražilo se i mjesto za stajanje. U sklopu njega izv. prof. dr. sc. Silvia Bekavac održala je predavanje „Arheologija leda”, nakon kojega je prikazan film Rade Popadića „Tajne biokovskih tumula i ledenica”.

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika -Split je i ovim izdanjem festivala još jednom potvrdio važnost filmskog medija u predstavljanju arheološke baštine i približavanju rezultata arheoloških istraživanja široj publici.