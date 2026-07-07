Proglašena prirodna nepogoda u Drnišu: Građani moraju prijaviti štetu do 14. srpnja

Za područje Grada Drniša proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana tučom, izvijestili su iz Grada Drniša.

Zbog nastale štete pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

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Šteta se mora prijaviti u propisanom roku

Rok za podnošenje prijave štete je do utorka, 14. srpnja 2026. godine. Prijave se podnose na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Pozivu za prijavu štete. Iz Grada Drniša mole sve oštećenike da prijavu podnesu u zadanom roku kako bi se šteta mogla evidentirati i obraditi sukladno zakonskim propisima.

Objavljeni odluka, poziv i obrasci

Odluka o proglašenju prirodne nepogode, kao i poziv za prijavu štete s pripadajućim obrascima, dostupni su na službenim stranicama Grada Drniša. Građani i pravne osobe koje su pretrpjele štetu pozivaju se da se na vrijeme informiraju o potrebnoj dokumentaciji i podnesu prijavu Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.