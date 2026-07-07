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Proglašena prirodna nepogoda u Drnišu: Građani moraju prijaviti štetu do 14. srpnja

Prirodna nepogoda uzrokovana tučom

Za područje Grada Drniša proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana tučom, izvijestili su iz Grada Drniša.

Zbog nastale štete pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

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Šteta se mora prijaviti u propisanom roku

Rok za podnošenje prijave štete je do utorka, 14. srpnja 2026. godine. Prijave se podnose na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Pozivu za prijavu štete. Iz Grada Drniša mole sve oštećenike da prijavu podnesu u zadanom roku kako bi se šteta mogla evidentirati i obraditi sukladno zakonskim propisima.

Objavljeni odluka, poziv i obrasci

Odluka o proglašenju prirodne nepogode, kao i poziv za prijavu štete s pripadajućim obrascima, dostupni su na službenim stranicama Grada Drniša. Građani i pravne osobe koje su pretrpjele štetu pozivaju se da se na vrijeme informiraju o potrebnoj dokumentaciji i podnesu prijavu Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

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