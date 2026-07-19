Profesor uhićen zbog sumnje na seksualno uznemiravanje studentice, nije mu prvi put. Oglasili se s fakulteta

Nakon što je Jutarnji list objavio da je profesor sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i nekadašnji nositelj liste Živog zida u III. izbornoj jedinici, Dominik Vuletić, završio u istražnom zatvoru zbog sumnje na seksualno uznemiravanje studentice, o svemu se oglasio i fakultet, piše Jutarnji list.

Treba napomenuti da se fakultet oglasio tek nakon što smo im poslali novinarski upit, i to dan nakon što se doznalo da je njihov zaposlenik uhićen. Također treba naglasiti da je Vuletić već jednom bio uhićen pod istom sumnjom 2020. godine, a tada fakultet uopće nije komentirao aferu. Štoviše, Vuletić je nastavio raditi na fakultetu te je u međuvremenu napredovao u zvanje izvanrednog profesora, unatoč kaznenom postupku koji se još uvijek vodi zbog te prijave iz 2020. godine.

"Pokrenut je stegovni postupak"

– Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu iznimno ozbiljno shvaća svaku prijavu mogućeg neprimjerenog ponašanja te postupa u okviru svojih zakonskih ovlasti, i na temelju raspoloživih činjenica i službeno dostupnih informacija – poručili su s fakulteta.

"Vezano uz prijavu koju je studentica podnijela Fakultetu protiv zaposlenika Fakulteta u 2020. godini, a koja je jedina službena prijava protiv zaposlenika, odmah po zaprimanju prijave pokrenuto je postupanje kroz provođenje stegovnog postupka pred nadležnim i neovisnim fakultetskim tijelom. Dodatno, Fakultet nije službeno obaviješten o pokretanju kaznenog postupka niti o određivanju istražnog zatvora zaposleniku. Budući da je kazneni postupak u tijeku, o njegovim pojedinostima ne možemo se očitovati te upućujemo na nadležno državno odvjetništvo i sud. Vezano uz reguliranje statusa zaposlenika, Fakultet će postupati u skladu s odlukama nadležnih tijela i u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Fakultet poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo neometano odvijanje svih potrebnih aktivnosti za sve naše studente, a s obzirom na okolnost određenog istražnog zatvora za našeg djelatnika. Na Fakultetu su uspostavljeni mehanizmi za prijavu i sankcioniranje neprihvatljivog ponašanja, a svaka prijava razmatra se ozbiljno i u skladu sa zakonom i internim aktima. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najoštrije osuđuje svaki oblik seksualnog uznemiravanja i nasilja te zaštitu studenata i zaposlenika smatra svojim apsolutnim prioritetom", dodali su.

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