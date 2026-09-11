Profesor opisao dramatične minute u zagrebačkoj školi: "U WC-u sam ugledao sklupčanog učenika s ubodnom ranom"

– Bilo je pet do osam i baš sam ulazio u školu kada sam vidio učenike kako mahnito bježe iz škole. Prvo sam pomislio da nemaju prvi sat pa zato tako brzo izlaze. Pitao sam ih što se događa, a učenici su mi rekli da je netko izboden nožem. Ušao sam u školu kako bih vidio što se zbiva. Vidio sam dvije osobe na podu i u prvom trenutku nisam shvatio tko ima nož. Pokazalo se da je jedan od kolega zaustavio napadača, učenika kojeg ne poznajem jer je tek došao u školu. Dječak je bacio nož na pod, a ja sam pokušao komunicirati s njim. Pitao sam zašto je to napravio. Odgovorio mi je da došao nekog ozlijediti i da je u tome uspio jer je žrtva u WC-u. Kada sam se okrenuo, vidio sam i da je spremačica ozlijeđena. Otišao sam do WC-a te ugledao sklupčanog učenika koji je imao ubodnu ranu na prsima. Mobitelom je razgovarao s majkom. Uzeo sam mu mobitel i rekao njegovoj majci da je sad siguran i da ode u bolnicu u Klaićevu. Ostao sam s učenikom dok nije došla Hitna – u telefonskom razgovoru za Večernji list opisao je tragične trenutke koji su se jučer malo prije osam sati dogodili u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu profesor Mario Božurić.

On u toj školi, koja dijeli prostor sa Strojarskom tehničkom školom, predaje predmete povezane s informatikom te je pomogao da se svlada maloljetnik koji je netom prije oštrim predmetom izbo svog vršnjaka i spremačicu. Njih su dvoje ozlijeđeni opasno za život i pomoć im je pružena u zagrebačkim bolnicama, a prema izjavama liječnika, oboje su stabilno. Što je motiv tragičnog incidenata, utvrdit će se očevidom, a prema neslužbenim informacijama, nasilnom incidentu navodno je prethodila svađa dvojice učenika prvih razreda dan prije. Ima li u tim neslužbenim informacijama istine, tek će se vidjeti, kao što će se tek vidjeti ima li istine i u neslužbenim informacijama da je maloljetni napadač u trenutku napada na glavi imao potkapu. Zagrebačka policija o samom je događaju izvijestila šturo, što je uobičajena procedura. Osim toga, u ovom su slučaju osumnjičenik i jedna od žrtava maloljetni pa će policija o svemu izvještavati i šturije nego inače. No tijekom kriminalističkog istraživanja jedno će od glavnih pitanja sigurno biti i kako je moguće da 15-godišnjak u školu dođe s oružjem te napadne drugog učenika. O tomu je ponešto rekao i Božurić. – Škola je mjesto gdje dovedete dijete i očekujete da će biti sigurno. Imamo djelatnike za sigurnost, istina, ali oni nemaju nikakve ovlasti i ne mogu ništa. Čak ni mi ne možemo ništa. Ako je dijete u školu donijelo oružje, mi to ne možemo znati jer ne smijemo pregledavati njegovu torbu – kazao je.

Zašto je 15-godišnjak u školu donio oružje, pitanje je kojim će se tijekom kriminalističkog istraživanja sigurno baviti i policija, koja je jučer obavljala očevid. Tijekom očevida izuzet će se svi korisni tragovi, pregledat će se snimke videonadzora, a škola osim videonadzora ima i tri zaštitara, dok je školski kompleks ograđen i ogradom. No sve te sigurnosne mjere očito nisu dovoljne da bi se spriječile ovakve tragedije u društvu u kojem je nasilje, nažalost, postao "normalni" jezik komunikacije. Policija će tijekom kriminalističkog istraživanja razgovarati s potencijalnim očevicima, ali i sa žrtvama, kada to bude moguće, te napadačem. Sigurno će se istraživati i njegove obiteljske prilike, ali i društveni kontakti. Pregledat će se i sadržaj njegova mobitela, kako bi se utvrdio motiv napada. Da je nasilje u društvu, a posebno nasilje među mladima, poveći problem, godinama se upozorava. MUP je 2024. u svome godišnjem izvješću naveo da je maloljetnička delinkvencija porasla oko 20 posto, dok je lani broj maloljetnih počinitelja kaznenih djela bio najveći u posljednjih 10 godina. Na nasilje među mladima opetovano godinama upozorava i pravobraniteljica za djecu, često o toj temi progovaraju i učitelji i profesori, pa i roditelji. No sve to nije bilo dovoljno, čak ni nakon što se 2024. dogodila tragedija u Osnovnoj školi u Prečkom, da ovo društvo i država osvijeste da imamo ozbiljan problem. No zato sada svi upozoravaju kako se s mladima mora raditi, kako im se mora objašnjavati da nasilje nije rješenje problema... Roditeljima i djeci se sada nudi i stručna pomoć, a u školu su poslani i krizni timovi. No sve je to reakcija na posljedicu, dok se uzrokom koji je do posljedice doveo opet nitko ne bavi.

U trenutku tragičnog incidenta u školi su od ukupno tri djelatnika sigurnosti nazočna bila dvojica. Gdje su se točno nalazili i što su radili, vjerojatno će se utvrditi tijekom kriminalističkog istraživanja. Momir Karin, ravnatelj Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, kazao je da je općenito zadovoljan radom djelatnika, ali i da će se u ovom konkretnom slučaju preispitati sve okolnosti. – Sada se mora utvrditi što se točno dogodilo. Sve će biti preispitano nakon što policija završi svoj dio posla – kazao je te ozlijeđenim osobama poželio brz oporavak

Brz oporavak ozlijeđenima poželio je i Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba. – Dok policija ne obavi svoj posao, nećemo znati što se točno dogodilo. Prerano je govoriti je li ovdje bilo nekih propusta i, ako da, čijih. Ovdje počinitelj nije netko tko je neovlašteno ušao u školu, već je riječ o učenicima škole. A takve je stvari puno teže spriječiti – kazao je Tomašević. Dodao je i da će se pitanjem mogućih propusta u školskom sigurnosnom sustavu baviti kada budu poznate sve činjenice. U školu je upućen i krizni tim, a nacionalna koordinatorica kriznih timova Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavić Šimetin rekla je će se krizna intervencija nastaviti i preko vikenda. – Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike koji imaju potrebu da nam se u subotu i nedjelju, od 9 do 13 sati, bez najave obrate u školi. Nastavljamo s kriznom intervencijom cijeli tjedan, a pripremamo i školu da već u ponedjeljak nastavi s nastavom – poručila je Pavić Šimetin dodavši da je sad najvažnije da svi pogođeni budu u krugu svojih obitelji. Naglasila je i da se na nasilje nikad ne smije odgovoriti nasiljem.

Ozlijeđeni učenik prevezen je u KBC Zagreb gdje je operiran. – Dijete je teško ozlijeđeno, s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao opasne za život. Operativni zahvat uredno je protekao, dijete je stabilno i naš multidisciplinarni tim ga i dalje prati i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. Naši stručnjaci učinit će sve što je moguće da kod pacijenta ne ostanu trajne medicinske posljedice – kazao je ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Fran Borovečki. S Rebra su poručili i da zbog zaštite privatnosti i dostojanstva djeteta i njegove obitelji bolnica neće iznositi dodatne pojedinosti o zdravstvenom stanju, tijeku liječenja ni okolnostima događaja. Ozlijeđena spremačica (59) prevezena je u KB Sestara milosrdnica. Zbog više ubodnih rana operirana je, no u bolnici kažu da joj je stanje stabilno.