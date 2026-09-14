Profesor koji je zaustavio napad nožem u školi progovorio: "Imao sam potrebu vratiti se u taj WC i vidjeti ga..."

Ispred zagrebačke Elektrotehničke škole održao se prosvjed s ciljem isticanja zahtjeva za unapređenjem sigurnosnih standarda u obrazovnim ustanovama.

Okupljanje je reakcija na nedavni incident u toj školi, kada je učenik u napadu nožem izbo vršnjaka te spremačicu.

Profesor Mario Božurić je dao izjavu za Index.

"Nekako čudno se osjećam malo jer mi se dosta čini da se ovaj događaj zapravo nije ni dogodio. Da je to bio samo kao neki san. Jer jednostavno, ovoga, prestrašan je da bi ga mogli prihvatiti kao realno stanje i nešto što se uistinu, ovoga, što je normalno i što se događa u školstvu.

Podrška kolega? Pa ja bih opet rekao, evo, možda će to netko i zamjeriti ili ne, ova podrška je po meni prva. Ona je ono što se u takvim kriznim situacijama mora dogoditi. Mi smo imali krizni tim, evo, i subotu i nedjelju od 9 do 1, gdje smo mogli doći učenici i djelatnici i tako dalje. To je sve ono što je opet napisano na nekakvom papiru, tu su došle one osobe koje su zadužene za to, koje za to primaju plaću, i to je u naravi u principu to. I tako će to biti još ovaj tjedan dana, ili možda još neko dulje vrijeme. Ovoga, naravno, ovoga, kontaktirat će se više roditelji, učenici i tako dalje, i sve je to i potrebno. Međutim, nisam siguran da će se analizirati sada.

Situacija unazad, protekla vremena, odnosno što je dovelo do svega ovoga, odnosno što smo mogli napraviti da se ovo spriječi. Naravno, apsolutna sigurnost ne postoji. Uvijek će se, bez obzira koliko bi god imali siguran sustav, dogoditi neke propusti u tom sustavu, ali ako ste ga maksimalno, ovoga, osigurali, onda ste isto takve incidente kako ih danas neki iz vlade zovu, ovoga, smanjili na minimum. Ja sam uvjeren da je ta sigurnost bila na nekom većem nivou, odnosno da operativni djelatnik ima pravo pred restorbu da operativni djelatnik ima, ovoga, mogućnost s detektorom metala utvrditi je li učenik nakon što mu je rekao da izvadi sve metalne predmete još nešto zadržao. Kod učenika koji bi eventualno i imali takvu ideju ili namjeru, sigurno bi se, ovoga, pojavio određeni strah da će možda biti otkriven.

Naravno da iza toga moraju uslijediti i odgojne mjere koje automatski isključuju takvo dijete iz obrazovnog sustava ili ga šalju na nekakvu rehabilitaciju i tako dalje. U redovnom obrazovanju više ne može biti. Pa ukoliko bi mi znali, odnosno učenici i roditelji, da dijete poslije toga više neće biti u redovnom obrazovanju bez određene terapije i tako dalje, u tom slučaju sigurno ne bi netko olako nosio predmete. Danas može. Može nositi nož u torbi i cijelu nastavnu godinu.

To nitko ne može čak i da znate za to, ne možete ništa. Kod ove konkretne situacije, mogu reći, teško je utvrditi što je točno dovelo, ali dovela je sigurno i nepovezanost stručnih službi. Znači, mora jednostavno, postojati taj kontinuitet praćenja stručnih službi, na tim određenim, ovoga, nivoima. Nije me strah ići na posao. Iskreno, nije. Jedino sam imao potrebu danas, otići u taj WC i vidjeti ga danas, da on uistinu izgleda onako kako treba izgledati, a ne onu sliku koju sam zatekao u petak", rekao je Božurić za Index.

Riječ je o profesoru koji je brzom reakcijom reagirao na napad i spriječio učenika u napadu. .