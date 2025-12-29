Profesor iz Zadra: "Thompsonove pokušaje govora promatram sa sućuti"

Marko Vučetić, filozof, povjesničar i teolog s Filozofskog fakulteta u Zadru, gostovao je na N1 televiziji. Govorio je o koncertu Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni i porukama koje su tijekom njega poslane.

"To su poruke bez značenja, ali one okupljaju plemensko društvo. Nama je Domovinski rat, to treba reći jasno i glasno, postao alibi za sve neuspjehe koje smo doživjeli nakon rata", tvrdi Vučetić. Smatra kako je riječ o ciničnoj instrumentalizaciji prošlosti i nacionalnih mitova u službi desne političke opcije.

"Uzalud smo pobijedili u ratu zato što nismo u stanju izgraditi zdravo demokratsko društvo, društvo u kojem umirovljenici neće umirati od gladi ili nakon 70. godine ubijati se od posla. Umjesto da je to pobjednički rat kojim ćemo izgraditi državu, postao je alibi za sve protuhe koje se nalaze na političkoj, glazbenoj i crkvenoj sceni", ustvrdio je.

"Temelj hrvatske države su građani RH"

Naglasio je kako nije impresioniran Thompsonovim retoričkim talentima. "Ovo što Thompson govori vrlo teško i nategnuto se može smatrati govorom. Ja njegove pokušaje da se verbalno izrazi promatram sa sućuti", naveo je.

"Kada bih nekome mogao dopustiti da cijeli život govori 'ZDS', a ne bude zbog toga kažnjen, pod uvjetom da ništa drugo ne govori jer svaki pokušaj njegovog govora prolazi kroz spoznajnu i sadržajnu agoniju, to je Thompson. Ja bih ga uistinu zaštitio i oslobodio građane tih njegovih pokušaja da se izrazi na način koji izaziva sažaljenje", dodao je.

"On govori da je temelj hrvatske države Domovinski rat. Ne, temelj hrvatske države su građani RH. Oni su spoznajno zapušteni, institucionalno ostavljeni i prepušteni moralnom bezdanu zahvaljujući našem kleru koji ne prepoznaje značaj trenutka", rekao je.

"Domovinski rat je povijesna činjenica"

"Domovinski rat nije ugrožen, on je povijesna činjenica. Možemo promatrati pokušaje da se on prostituira, a to je da ga se stavi na tržište i na njemu zarađuje. To rade Thompson i nacionalistička desnica u RH. Ako itko ugrožava ono što je trebalo nastupiti nakon Domovinskog rata, a to je izgradnja suverene i samostalne Hrvatske, to je desnica", uvjeren je.

Vučetić ne vidi alternativu ni iz lijevog političkog kampa, koji smatra nesuvislim. "Da je naša ljevica imalo suvisla, potaknula bi Thompsona da uistinu organizira referendum, a istovremeno organizirala referendum o zakonima Branka Bačića", zaključio je.