Prof. Julije Meštrović na Drveniku: "Izazovi zdravlju djece u suvremenom svijetu ili zašto odrastati na Drveniku"

Kako odrastanje u suvremenom svijetu utječe na zdravlje djece i zašto život u manjim sredinama može biti velika prednost za njihov razvoj? Odgovore na ta pitanja donosi javno predavanje „Izazovi zdravlju djece u suvremenom svijetu ili zašto odrastati na Drveniku“, koje će se održati u subotu, 8. kolovoza s početkom u 18 sati u prostorijama Mjesnog odbora Drvenik Veliki.

Predavanje će održati prof. dr. sc. Julije Meštrović, jedan od najuglednijih hrvatskih pedijatara i stručnjak za intenzivnu pedijatriju i hitnu medicinu djece.

U suvremenom društvu zdravstveni izazovi djece značajno su se promijenili. Bolesti povezane s pothranjenošću i infekcijama u velikoj su mjeri suzbijene, no zamijenile su ih novi problemi – nepravilna prehrana, premalo tjelesne aktivnosti, sve češće kronične bolesti povezane sa životnim stilom, porast psihičkih poteškoća, usamljenosti, poremećaja ponašanja te sve veći utjecaj digitalnih tehnologija na razvoj djece.

Poseban naglasak predavanja bit će na važnosti igre, boravka u prirodi i života u zajednici. Djeci su upravo prirodno okruženje, slobodna igra, druženje i zajedničke aktivnosti s obitelji i lokalnom zajednicom ključni za zdrav tjelesni, emocionalni i kognitivni razvoj. U vremenu kada užurban način života i digitalni sadržaji sve više oblikuju djetinjstvo, odrastanje izvan velikih gradova pokazuje brojne prednosti za zdravlje i kvalitetu života djece.

O predavaču

Prof. dr. sc. Julije Meštrović jedan je od vodećih hrvatskih stručnjaka za pedijatrijsku intenzivnu i hitnu medicinu. Osnivač je Jedinice intenzivnog liječenja djece i Zavoda za intenzivnu pedijatriju KBC-a Split te Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pedijatrijsku hitnu medicinu.

Bio je predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva te obnašao visoke dužnosti u Europskom pedijatrijskom društvu. Autor je brojnih znanstvenih radova i sveučilišnih udžbenika, voditelj međunarodnih edukacija iz hitne pedijatrije te dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja za svoj stručni, znanstveni i nastavnički rad.

Predavanje je namijenjeno roditeljima, bakama i djedovima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, zdravstvenim djelatnicima te svima koji žele bolje razumjeti izazove s kojima se suočavaju djeca i mladi u današnjem društvu.

Kako doći na Drvenik Veliki?

Za posjetitelje koji dolaze iz Trogira organizacija dolaska je jednostavna. Trajekt Jadrolinije polazi iz Trogira u 16:00 sati prema Drveniku Velikom, što omogućuje dovoljno vremena za dolazak na predavanje. Povratna trajektna linija s Drvenika Velikog polazi u 19:25 sati, odmah nakon završetka programa.

Predavanje na Drveniku Velikom otvara temu koja nadilazi granice otoka – kako djeci osigurati zdravije i sretnije odrastanje u vremenu ubrzanog života, digitalnih izazova i sve većeg udaljavanja od prirode. Upravo zato očekuje se da će ovaj susret zainteresirati ne samo roditelje, nego i odgojno-obrazovne djelatnike, zdravstvene djelatnike te sve koji promišljaju o kvaliteti života i budućnosti djece u lokalnim zajednicama.