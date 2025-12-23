Produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme Adventa u Sinju

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku kojom se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme kulturno-zabavnog programa manifestacije "Advent u Sinju". Odluka se odnosi na razdoblje od 23. prosinca 2025. do 7. siječnja 2026. godine.

Prema donesenoj Odluci, ugostiteljski objekti iz skupine restorana, uključujući restorane i gostionice, kao i objekti brze prehrane, mogu raditi do 2:00 sata. Subotom, nedjeljom i na dane blagdana omogućeno im je produljeno radno vrijeme do 3:00 sata.

Isti uvjeti za barove i ostale ugostiteljske objekte

Jednaki uvjeti primjenjuju se i na ugostiteljske objekte iz skupine barova, među kojima su kavane, caffe-barovi, pivnice, buffeti, krčme i konobe. Također, ostali objekti iz skupine restorana, poput zdravljaka, slastičarnica, zalogajnica, pečenjarnica, bistroa i pizzerija, mogu raditi do 2:00 sata, a vikendom i blagdanima do 3:00 sata.

Iznimno, na prijelazu iz Stare u Novu godinu, u noći s 31. prosinca 2025. na 1. siječnja 2026. godine, svim navedenim ugostiteljskim objektima dopušten je rad do 4:00 sata.

Obveza poštivanja propisa

Ugostiteljski objekti dužni su pridržavati se svih mjera propisanih ovom Odlukom, zakonskih propisa kojima se regulira ugostiteljska djelatnost, općih akata Grada Sinja te svih drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.