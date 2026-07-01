Prodavao marihuanu maloljetnoj osobi pa pokušao pobjeći. Policija ga brzo uhitila

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U ponedjeljak, 29. lipnja u poslijepodnevnim satima, policijski službenici Policijske postaje Šibenik na području Brodarice uočili su mladića u prodaji marihuane maloljetnoj osobi. Prilikom postupanja 19-godišnjak se dao u bijeg, međutim, brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, dok je od maloljetne osobe oduzet smotuljak ispunjen marihuanom bruto težine 5,45 grama.

Dana 30. lipnja obavljenom pretragom kuće na području Brodarice kojom se koristi osumnjičeni 19-godišnjak nisu pronađeni predmeti kaznenog djela.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv maloljetne osobe bit će podnesen optužni prijedlog.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog 19-godišnjeg mladića nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.