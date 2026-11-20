Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 36-godišnjaka.

U utorak, 17. studenoga bliska osoba oštećenog 36-godišnjaka na internetskom je oglasniku objavila prodaju perilice posuđa, a na taj joj se oglas putem mobilne aplikacije javila osoba zainteresirana za kupnju. Nakon što joj je navodni kupac poslao poveznicu za plaćanje, 36-godišnjak je istoj osobi dragovoljno ustupio svoju bankovnu karticu kako bi u poveznicu upisala njegove bankovne podatke. Nakon kraćeg vremena 36-godišnjak je uvidom u svoj račun shvatio da mu je s računa skinut novčani iznos od 2.268 eura te je slučaj prijavio policiji.

Policija ponovno upozorava građane da nikada ne otvaraju poveznice koje im šalju nepoznate osobe te da nikome ne otkrivaju podatke sa svojih bankovnih kartica, poput serijskog broja kartice, roka valjanosti i CVV/CVC kontrolnog broja, kao ni jednokratne sigurnosne kodove za potvrdu plaćanja.