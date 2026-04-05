Prodana Mussolinijeva vila na Jadranu. Evo po kojoj cijeni

Ljetna rezidencija talijanskog fašističkog vođe Benita Mussolinija na jadranskoj obali prodana je za 1,2 milijuna eura.

Riječ je o vili smještenoj uz obalnu šetnicu u Riccioneu, koja je nakon transakcije prešla u vlasništvo lokalnih vlasti. Gradonačelnica Daniela Angelini potvrdila je kako je kupoprodajna cijena iznosila 1,2 milijuna eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Objekt star više od 130 godina posljednjih je godina služio kao prostor za kulturna događanja i izložbe, iako je bio u vlasništvu zaklade.

Vila je izgrađena krajem 19. stoljeća kao kuća za odmor, kakve su u to vrijeme bile uobičajene duž obale. Mussolini ju je s obitelji kupio 1934. godine i koristio kao ljetnu rezidenciju. Nakon završetka Drugog svjetskog rata nekretnina je nacionalizirana, a kasnije je prešla u vlasništvo zaklade.