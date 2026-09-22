Prodali nekretninu od milijun i po eura u Sutivanu, pare nisu stigle do ciparske tvrtke!

Zbog štete od cca milijun i pol eura protiv 37-godišnjaka i pet godina mlađeg kompanjona splitsko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu: terete se za dva kaznena djela, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te produljeno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Ukratko, prvookrivljeni se kao direktor hrvatske tvrtke kojima je principal firms sa sjedištem na Cipru, dogovorio s poznanikom da će ovaj kupiti nekretnine u vlasništvu tvrtke - kuću i dvorište od 2,820 metara kvadratnih kod Sutivana te česticu označenu kao šuma od 5,132 metra kvadratna, sve skupa vrijedno 1.440.000 eura. Čak su sačinili i kupoprodajni ugovor (na kojem su stavili cifru od 950 tisuća eura), no prema tužiteljstvu drugookrivljeni nije imao nikakve namjere platiti iznos...

Sve se odigravalo 2024. godine, e da bi iduće godine 37-godišnji direktor firme koji je prodao imovinu tvrtke lažirao financijska izvješća, a ugovor o kupoprodaji nije evidentiran u poslovnim knjigama društva.

Cijeli slučaj je dodatno zanimljiv jer je prvookrivljeni svojedobno prije gotovo 20 godina, bio optužen zbog ubojstva prijatelja, no nakon nekoliko sudskih postupaka na koncu je pravomoćno dobio dvije i pol godine zatvora za praktički slučajnu smrt vršnjaka...

U ovom pak slučaju u pitanju je nekretnina u vlasništvu off shore tvrtke na Cipru koju je 37-godišnjak prodao za 'keš'!

I gotovinu je, tako se barem branio u dosadašnjem tijeku postupka, predao vlasnicima tvrtke. Točnije kuriru, ali za tu predaju značajnog iznosa novca nije tražio ni dobio nikakvu potvrdu?!

-Primljeni novac na zahtjev vlasnika sam predao u Zagrebu izvjesnom kuriru imena Kiril. Nisam dobio pisanu potvrdu, no o predaji sam obavijestio vlasnika i direktoricu matične tvrtke s Cipra. - kazao je između ostalog prvookrivljeni, koji nije želio reći s kojim je vlasnikom komunicirao, već samo da je u to vrijeme došlo do promjene u vlasničkoj strukturi tvrtke s Cipra pa se i prodaja nekretnine odvijala kako bi se zaštitili interesi vlasnika...

Drugookrivljeni je praktički kazao isto, da je imao nešto ušteđenih novaca, a ostatak je posudio od roditelja i prijatelja jer mu se ova zapuštena nekretnina na Braču učinila kao dobra prilika za investiciju, za bavljenje turizmom ili preprodaju. Dogovorio je plaćanje na račun s prvookrivljenim, no kako su bili neki problemi s računom tvrtke, na koncu je predao novac u gotovini u kući prvookrivljenog te se kasnije i upisao na nekretninu. Tako je barem kazao istražiteljima.

'Nakon toga su krenuli ovi problemi i sve je pošlo naopako, ostala su mi samo dugovanja...' - zakukao je 32-godišnjak koji se ne osjeća krivim kao uostalom ni prvookrivljeni.

Dodatnu bizarnost cijelom slučaju daje i činjenica kako je umjesto prvookrivljenog, koji je razriješen s te funkcije nedugo nakon što je sve završilo pod lupom inspektora, na mjesto direktora hrvatske podružnice ciparske tvrtke došao - bivši ravnatelj POA, hrvatske protuobavještajne agencije! I on je saslušan, samo da bi konstatirao kako novac od prodaje nekretnine u Sutivanu nikad nije stigao na račun ciparske tvrtke niti je njihovo računovodstvo i Zagrebu ikad dobilo neki papirnati trag cijelog posla, kamoli kupoprodajni ugovor.