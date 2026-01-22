Prodaje se luksuzna nekretnina: Prvi red do mora, skoro 400 m² i povijesti, a cijena će vas iznenaditi

Dvorac Rotondo u Kaštel Štafiliću, Kaštelanima poznat kao nekadašnja ''Tri ferala'' uskoro ide na prodaju. Ako ste željeli živjeti prvi red do mora i to još u pravom dvorcu ovo je prilika koju ne trebate propustiti. Dvorac se proteže na skoro 400 kvadrata, gdje na dvorište odlazi skoro 50 kvadrata. Trenutačni vlasnik dvorca je tvrtka ''Kaštel Štafilić '' čiji je direktor Massimo Vecchi.

Osim prodaje dvorac ide i u rekonstrukciju koju će obaviti zagrebački studio ''Morphosis'', a prema predanoj dokumentaciji u planu je stambeno-poslovna zgrada, šest stambenih jedinica, restoran, caffe bar i dvorana za prezentaciju. Cijena je prava sitnica jer vrijednost nekretnine iznosi nešto više od 3 milijuna eura, točnije 3.300.000 eura. U pitanju je nekretnina kulturnog dobra te je ponuda dostavljena u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju okoliša.

Budući da je u pitanju kulturno dobro, prodaja je moguća uz suglasnost države, Grada Kaštela, županije Splitsko-dalmatinske, a na protekloj sjednici Županijske skupštine donesena je odluka u kojoj stoji kako se regionalna samouprava odriče prava prvokupa. Zbog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara potrebno je očitovanje prava prvokupa kulturnog dobra i nekretnine.

Kaštel Štafileo – Rotondo sagradio je 1508. trogirski građanina Stjepan Štafileo na hridima i nasipu u moru kako bi zaštitio svoje posjede od nasrtaja Osmanlija. Kaštel se izvorno sastojao od dvokatne stambene građevine na jugu, dvorišta okruženog obrambenim zidom s kruništem i trokatnom kulom na sjeveru. Naknadno su uz zidove dvorišta sagrađene gospodarsko-stambene građevine. Osim obrambene funkcije kaštel je imao i gospodarsku ulogu. Sa sjeverne strane nalazio se most koji ga je povezivao s trgom – Igrišćem. Godine 1650. kaštel odlazi u vlasništvo obitelji Rotondo.

Prije nekih dvadesetak godina obitelj Rotondo dvorac je prodala novom vlasniku, spomenutom Vecchiu. Godine 2021. vlasnici kreću u obnovu dvorca, a nailaze na izazovan i zahtjevan projekt unutarnjeg i vanjskog uređenja uz preporuku Konzervatorskog odjela. Danas, nakon pet godina i potpune rekonstrukcije ovaj kaštelanski ljepotan ponovno se prodaje.