Prodaja nekretnina pala 42%, cijene i dalje rastu

Dok su cijene nekretnina u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana porasle za 14 posto, što je znatno više od petpostotnog prosjeka Europske unije, prodaja je istovremeno zabilježila pad od čak 42 posto. Ovu naizgled proturječnu situaciju na tržištu za RTL Danas komentirao je Dubravko Ranilović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Zašto cijene rastu unatoč padu prometa?

Ranilović objašnjava kako postoji više razloga za rast cijena, ali i za pad prometa nekretninama, koji se bilježi već četvrtu godinu zaredom. S jedne strane, promet pada jer su cijene previsoke, a ponuda je nedostatna. S druge strane, cijene i dalje rastu jer kupnja nije motivirana isključivo rješavanjem stambenog pitanja.

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"Kamatne stope su relativno niske, ali imamo relativno visoku inflaciju. U takvim okolnostima stambena nekretnina postala je investicija, pa mnogi kupuju stanove upravo kao ulaganje", ističe Ranilović.

Dodaje kako istovremeno nemamo adekvatnu ponudu i nismo aktivirali velik broj nekretnina koje se nalaze izvan tržišta.

Prijeti li slom tržišta?

Upitan može li daljnji pad prodaje dovesti do potpunog sloma tržišta, Ranilović odgovara kako ne očekuje ponavljanje scenarija iz 2008. godine. "Razlozi su danas drukčiji. Činjenica je da promet pada i da će se dobar dio cijena morati korigirati", smatra on.

Prema njegovim riječima, situacija će se promijeniti kada na red dođu oni koji nekretninu moraju prodati iz osobnih razloga.

"Sve dok je tržište ovako benevolentno i više ovisi o investicijama nego o stvarnim potrebama, situacija će biti ovakva", kaže Ranilović. Ističe da je teško predvidjeti kada bi se to moglo dogoditi zbog utjecaja globalnih čimbenika, no napominje da se trenutno ne proda ni trećina nekretnina ponuđenih na tržištu, što ukazuje na to da velik broj njih nije oglašen po realnim cijenama.

"Novi zakon za više reda na tržištu"

Danas na snagu stupa i novi Zakon o posredovanju u prometu nekretninama, za koji se očekuje da će uvesti više reda. Ranilović pojašnjava da, iako je djelatnost regulirana od 2007. godine, izmjene donose značajne novosti.

"Izmjene su ponajprije usmjerene na povećanje kazni za nelegalne posrednike kako bi one imale odvraćajući učinak", navodi. Jedna od ključnih promjena jest da se nekretnina više neće moći oglašavati bez sklopljenog ugovora o posredovanju.

Zakon je, kako kaže, slojevit i donosi promjene koje su dijelom u korist posrednika, a dijelom manje. "Svakako će donijeti veću zaštitu kupcima. Očekujemo da će pozitivno utjecati na tržište i pružiti bolju zaštitu potrošačima", zaključio je Ranilović.