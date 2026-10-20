Procvat visokog obrazovanja u Kninu: Veleučilištu prijetilo gašenje, a nakon uspješne integracije i novih studija upisali više od 200 studenata

Ukupno 212 upisanih studenata, prva generacija od 20 studenata novog stručnog diplomskog studija Enogastronomije te potpisani ugovori o suradnji s AC Hotelom by Marriott Split i Badelom 1862 obilježavaju novi zamah visokog obrazovanja u Kninu. Ustanova koja se još donedavno suočavala s manjkom studenata i neizvjesnošću svoje budućnosti danas širi obrazovnu ponudu i povezuje se s gospodarskim partnerima koji mogu pridonijeti kvaliteti nastave i stručnom razvoju studenata.

Takav zaokret rezultat je revitalizacije pokrenute dolaskom izv. prof. dr. sc. Damira Mihanovića na čelo tadašnjeg Veleučilišta „Marko Marulić“. U razdoblju u kojem je nedovoljan broj studenata dovodio u pitanje održivost ustanove, naglasak je stavljen na razvoj programa za koje postoji interes, povezivanje s poslodavcima i ponovno jačanje povjerenja u studiranje u Kninu. Ovogodišnjih 212 upisanih studenata važan je rezultat tog rada i temelj za daljnji razvoj.

Potreba za izlaskom iz krize i osiguravanjem dugoročne perspektive ustanove bila je povod za povezivanje sa Sveučilištem u Splitu. Proces integracije uspješno je proveo Mihanović, a nekadašnje Veleučilište danas djeluje kao Odsjek Marko Marulić u Kninu, u sastavu Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Time je osiguran širi akademski okvir za razvoj kninskih studija, suradnju nastavnika i otvaranje novih obrazovnih mogućnosti, uz nastavak izvođenja nastave u Kninu.

Mihanović u taj proces unosi i dugogodišnje menadžersko iskustvo. Tijekom karijere bio je član i zamjenik predsjednika Uprave Croatia osiguranja, zamjenik člana Uprave Kraša te predsjednik Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja. Iskustvo upravljanja velikim poslovnim sustavima danas primjenjuje u povezivanju ustanove s gospodarstvom i prepoznavanju znanja koja će budućim stručnjacima biti potrebna na tržištu rada.

„Broj od 212 upisanih studenata daje nam čvrst temelj za nastavak razvoja visokog obrazovanja u Kninu. Naša je odgovornost opravdati povjerenje tih ljudi kvalitetnom nastavom i znanjima koja će moći primijeniti u svojem profesionalnom životu. Iz menadžerskog iskustva znam koliko je poslodavcima važno imati obrazovane ljude koji razumiju posao, mogu preuzeti odgovornost i spremni su dalje učiti. Zato ćemo pri razvoju novih studija sustavno razgovarati s gospodarstvenicima, strukovnim udruženjima i lokalnom zajednicom. Želimo obrazovati kadrove za kojima postoji stvarna potreba i studentima omogućiti da već tijekom obrazovanja uspostave kontakt sa svojim budućim profesionalnim okruženjem“, istaknuo je Mihanović.

Takav pristup već se razvija kroz novi stručni diplomski studij Enogastronomije, čiju prvu generaciju čini 20 studenata. Dvogodišnji program donosi 120 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se stručni naziv magistra inženjera prehrambene tehnologije, smjer enogastronomija. Studij povezuje proizvodnju i kvalitetu hrane, gastronomiju, enologiju, prehranu te razvoj i tržišno predstavljanje enogastronomskih proizvoda i usluga. Studente priprema za rad u prehrambenoj industriji, vinarijama, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turističkom sektoru.

Praktičnu dimenziju obrazovanja dodatno podupiru potpisani ugovori s gospodarskim partnerima. Suradnja s društvom Westgate Tower, koje upravlja AC Hotelom by Marriott Split, otvara prostor za terensku nastavu, stručne posjete, radionice i gostujuća predavanja. Predviđene su i mogućnosti stručne prakse, mentorstva te izrade studentskih radova iz područja hotelskog poslovanja, hrane i pića, upravljanja kvalitetom i iskustva gostiju. Aktivnosti će se dogovarati prema potrebama nastave i mogućnostima partnera, uz priliku da studenti upoznaju standarde rada hotela međunarodnog brenda.

Suradnja s Badelom 1862 obuhvaća mogućnosti gostujućih predavanja, stručnih prezentacija i posjeta te povezivanja studentskih radova s primjerima iz poslovanja kompanije. Naglasak je na proizvodnji i distribuciji pića, razvoju proizvoda, marketingu, prodaji i održivosti. Takvo povezivanje studentima približava poslovne procese i omogućuje bolje razumijevanje puta proizvoda od proizvodnje do tržišta i krajnjeg potrošača.

“Za Knin i njegovo okruženje razvoj Enogastronomije otvara mogućnosti snažnijeg povezivanja lokalnih proizvođača, vinara, ugostitelja i turističkih djelatnika. Obrazovanje u tom području može pridonijeti razvoju novih proizvoda i gastronomske ponude te boljem predstavljanju baštine dalmatinskog zaleđa gostima i tržištu”, ističu iz sveučilišnog odsjeka u Kninu.

U sljedećoj fazi, dodaju, najavljuje se razvoj novih studijskih programa, uz analizu potreba tržišta rada i uključivanje relevantnih gospodarskih i stručnih dionika u njihovu pripremu. Cilj je graditi obrazovnu ponudu koja će privlačiti studente u Knin, omogućiti nastavak obrazovanja ljudima iz šire regije i stvarati stručnjake potrebne gospodarstvu.