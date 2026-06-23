Procurio sastav Hrvatske za Panamu: Dalić napravio tri velike promjene

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras protiv Paname igra jednu od ključnih utakmica grupne faze Svjetskog prvenstva, a prema informacijama koje su procurile uoči susreta, izbornik Zlatko Dalić odlučio se za velike promjene u početnom sastavu.

Najveće iznenađenje je selidba Petra Sučića na klupu, dok će priliku od prve minute dobiti Mateo Kovačić. Promjena će biti i u obrani, gdje će Marin Pongračić zamijeniti Luku Vuškovića.

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Dalić je odlučio promijeniti i sustav igre. Nakon formacije 3-4-2-1 kojom je Hrvatska otvorila prvenstvo protiv Engleske, Vatreni će protiv Paname zaigrati u rasporedu 4-2-3-1.

Mjesto u početnoj postavi izborio je i Marco Pašalić, koji će krenuti na desnom krilu, dok će u vrhu napada od prve minute igrati Petar Musa.

To znači da će u odnosu na susret s Engleskom iz početnog sastava ispasti Luka Vušković, Petar Sučić i Mario Pašalić, a zamijenit će ih Pongračić, Kovačić i Marco Pašalić.

Prema dostupnim informacijama, Hrvatska će protiv Paname istrčati u sastavu:

Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol – Modrić, Kovačić – Marco Pašalić, Baturina, Perišić – Musa.

Vatreni protiv Paname traže pobjedu kojom bi napravili važan korak prema plasmanu u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.