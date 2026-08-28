Procurio popis Thompsonovih pjesama za koncert u Vukovaru

Marko Perković Thompson u subotu, 29. kolovoza, održat će veliki koncert u Vukovaru, a prema neslužbenim informacijama, za publiku priprema opsežan repertoar od čak 34 pjesme.

Portal Press032.com objavio je popis pjesama koje bi se trebale izvoditi na vukovarskom koncertu. Prema njihovim informacijama, večer bi trebala otvoriti pjesma "Ustani iz sjene", dok je za sam kraj predviđena pjesma "Dan dolazi".

Na popisu se nalaze brojni Thompsonovi poznati hitovi, među kojima su "Lijepa li si", "Geni kameni", "Prijatelji", "Moj dida i ja", "Diva Grabovčeva", "Anica, kninska kraljica" i "Bojna Čavoglave".

Prema informacijama koje je objavio Press032.com, tijekom koncerta predviđeni su i Thompsonov pozdravni govor, najava pjesme "Bojna Čavoglave" te završni govor.

Navodni popis pjesama za koncert u Vukovaru

Prema objavljenom popisu, Thompson bi trebao izvesti ukupno 34 pjesme:

"Ustani iz sjene"

"Ravnoteža"

"Dobrodošli"

"Bog i Hrvati"

"Dolazak Hrvata"

"Duh ratnika"

"Kletva kralja Zvonimira"

"E, moj narode"

"Početak"

"Nepročitano pismo"

"Devedeset neke"

"Tamo gdje su moji korijeni"

"Prijatelji"

"Moj dida i ja"

"Samo je ljubav tajna dvaju svjetova"

"Gospin dom"

"Put u raj"

"Neću izdat ja"

"Bijeli križ"

"Ljutu travu na ljutu ranu"

"Ka bez duše"

"Sine moj"

"Kralj Tomislav"

"Mali dio svemira"

"Ako ne znaš što je bilo"

"Bojna Čavoglave"

"Anica, kninska kraljica"

"Oluja"

"Lijepa li si"

"Geni kameni"

"Zagora"

"Pukni puško"

"Diva Grabovčeva"

"Dan dolazi"

Pokazao kako izgleda pozornica

Podsjetimo, Thompson je prije nekoliko dana svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokazao i kako izgleda pozornica pripremljena za koncert u Vukovaru.

Na Instagramu je objavio fotografiju postavljene pozornice uz kratku poruku: "Čuvajmo jedni druge."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Perković Thompson (@thompson_hr)