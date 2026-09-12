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Procurili osobni podaci korisnika Revoluta

Iz Revoluta nisu željeli otkriti točan broj pogođenih, kao ni je li incident ograničen na neko specifično tržište
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Britanska fintech tvrtka Revolut potvrdila je da su osjetljivi podaci dijela njenih korisnika dospjeli u ruke neovlaštene treće strane. Do curenja je došlo jer je tvrtka odgovorila na lažne zahtjeve za podacima koji su poslani s legitimne e-mail domene jedne vladine agencije.

Prema obavijesti pogođenim korisnicima, kompromitirani podaci uključuju identitet i kontakt informacije poput datuma rođenja, kućnih adresa, e-mailova i brojeva telefona. Među izloženim podacima su i kopije osobnih dokumenata, kao što su putovnice i vozačke dozvole. U obavijesti stoji da su mogli biti obuhvaćeni i verifikacijski selfiji, bankovni izvatci te povijest transakcija.

Reakcija iz Revoluta

Glasnogovornik Revoluta potvrdio je za TechCrunch da je pogođen "ograničen" broj korisnika i da ih je tvrtka izravno kontaktirala. Iz Revoluta nisu željeli otkriti točan broj pogođenih, kao ni je li incident ograničen na neko specifično tržište. Odbili su imenovati i o kojoj se vladinoj agenciji radi.

"Revolut je nedavno identificirao sofisticiranu vanjsku prijevaru s lažnim predstavljanjem, u kojoj je neovlaštena treća strana koristila legitimnu domenu e-pošte vladine agencije kako bi podnijela lažne zahtjeve za informacijama", izjavio je glasnogovornik.

Iz tvrtke su za TechCrunch rekli da su blokirali spornu e-mail adresu čim su otkrili prijevaru. O svemu su obavijestili nadležnu vladinu agenciju, policiju i regulatore. Poručili su i da "sustavi Revoluta i sredstva korisnika nisu ugroženi."

Incident u vrijeme ekspanzije

Incident se događa u vrijeme snažne ekspanzije Revoluta. Tvrtka sa sjedištem u Londonu navodi da ima više od 80 milijuna korisnika diljem svijeta i posluje kao banka u preko 30 zemalja. Nedavno su se proširili na tržišta Indije, Meksika, Francuske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše Index.

Ranije ovog mjeseca američki Ured kontrolora valute (OCC) izdao im je uvjetno odobrenje za osnivanje nacionalne banke u SAD-u, koju planiraju pokrenuti u prvoj polovici 2027. Informacije o e-mailu koji je Revolut poslao korisnicima kasno u petak objavio je poznati istraživač kripto sigurnosti ZachXBT.

Mogući izlazak na burzu

On navodi kako se čini da su meta napada bili korisnici s visokom neto vrijednošću imovine. Curenje podataka dolazi u vrijeme kada Revolut, prema neslužbenim informacijama, razmatra izlazak na burzu.

Taj bi potez mogao podići vrijednost tvrtke na čak 200 milijardi dolara, što je značajan rast u odnosu na privatnu procjenu od 75 milijardi dolara iz studenog. Fintech istovremeno širi svoj bankarski utjecaj u Europi i svijetu, a posljednjih je mjeseci osigurao bankarske licence u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

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