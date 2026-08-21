Procurili Infantinovi tajni planovi: FIFA-u potresa nova afera, u priči milijarderi, ESPN i Disney

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što su procurili detalji neuobičajeno ambicioznog projekta koji je trebao okupiti mlade nogometaše iz praktički cijeloga svijeta.

Prema informacijama koje je prvi objavio The Athletic, Infantino je tijekom prošle godine sudjelovao u razgovorima o stvaranju velikog globalnog nogometnog festivala za igrače do 15 godina, na kojem bi pravo nastupa imalo svih 211 članica FIFA-e. O detaljima su potom izvijestili L'Équipe i drugi veliki europski mediji.

Ideja nije bila samo organizirati još jedno FIFA-ino natjecanje. Planirana je njegova snažna komercijalizacija, uz privatni kapital, američku televiziju i scenografiju kakva se rijetko povezuje s dječjim nogometom.

Uzor pronašli u američkom bejzbolu

Koncept je navodno bio inspiriran američkim Little League World Seriesom, iznimno popularnim natjecanjem mladih bejzbolaša koje već desetljećima ima snažnu televizijsku prisutnost. ESPN je samo ove godine najavio prijenose više od 340 utakmica različitih Little League natjecanja, što pokazuje koliko je tržište sporta mladih veliko u SAD-u.

Prema objavljenim informacijama, za FIFA-in projekt razmatrao se golemi turnir s 32 skupine, svaka sa šest ili sedam reprezentacija, kako bi se napravilo mjesta za svih 211 saveza. U poslovnom dijelu projekta spominje se Juan Carlos Rodríguez, bivši čelnik Meksičkog nogometnog saveza, kao i podrška Eldridge Industriesa, investicijske kompanije kojom upravlja Todd Boehly, američki milijarder i predsjednik Chelseaja.

ESPN, Orlando i ceremonije u Disney Worldu

Planovi su išli znatno dalje od samog nogometa. Prema izvještajima, razgovaralo se s ESPN-om o organizaciji natjecanja u kompleksu ESPN Wide World of Sports na području Orlanda, u neposrednoj blizini Disney Worlda. ESPN je trebao biti i američki televizijski partner projekta.

U nekim verzijama plana čak su se spominjale ceremonije otvaranja i zatvaranja u tematskim parkovima Disney Worlda. Takav model imao je jasnu komercijalnu logiku. ESPN i Disney već godinama snažno ulažu u televizijsko praćenje sportskih natjecanja mladih, a ESPN upravo Little League navodi kao jedan od svojih modela za prezentaciju takvih događaja.

Izrael protiv Palestine na otvaranju?

Još je kontroverznija bila ideja povezana s prvom utakmicom. The Guardian je još u lipnju objavio da FIFA razmatra mogućnost da inauguralni susret igraju Izrael i Palestina, a Infantino je projekt javno predstavljao i kao način povezivanja djece i korištenja nogometa za promicanje mira. Palestinski nogometni savez potom je poručio da nije dobio nikakav službeni prijedlog FIFA-e za takvu utakmicu te da mu je iz FIFA-e potvrđeno da susret nije službeno dogovoren ni najavljen.

Dakle, radilo se o ideji koja se razmatrala, a ne o potvrđenom susretu.

Komercijalni plan propao, ali FIFA nije odustala od turnira

Najvažnije je da od samog natjecanja FIFA ipak nije odustala.

FIFA je još u prosincu 2025. službeno odobrila novi format U-15 festivala otvoren svim svojim članicama. Utakmice bi se igrale na manjim terenima, trajale bi kraće, a momčadi bi imale između sedam i devet igrača.

Prvotni američki komercijalni koncept s privatnim partnerima u međuvremenu je zaustavljen, ali je FIFA 24. lipnja objavila da će se prvi FIFA U-15 World Cup & Festival održati u Azerbajdžanu od 22. do 31. listopada 2026. godine.

Prvo izdanje namijenjeno je dječacima i otvoreno je reprezentacijama svih FIFA-inih članica. Godine 2027. uslijedit će izdanje za djevojčice, a od 2028. FIFA planira svake godine organizirati zasebna muška i ženska U-15 natjecanja.

Nova afera stiže u najgorem trenutku za Infantina

Nova otkrića dolaze u izuzetno neugodnom trenutku za Infantina. FIFA-in predsjednik posljednjih se tjedana nalazi pod velikim pritiskom nakon propasti drugog kontroverznog projekta – plana prema kojem bi se udio u budućim prihodima od svjetskih prvenstava otvorio privatnim investitorima. Taj je prijedlog izazvao snažan otpor UEFA-e i drugih nogometnih organizacija te je na kraju povučen.

The Guardian je izvijestio i da UEFA, Concacaf i Azijska nogometna konfederacija otvoreno pritiskaju Infantina te traže promjene u upravljanju FIFA-om. Zbog toga priča o U-15 turniru danas izgleda znatno drukčije nego kada je nastala: ono što je zamišljeno kao golemi globalni nogometni spektakl s 211 reprezentacija, ESPN-om, privatnim investitorima i Disney Worldom, sada postaje još jedan primjer načina na koji je Infantino posljednjih godina pokušavao radikalno proširiti komercijalni doseg FIFA-e.