Procurili detalji velike akcije USKOK-a: Osam osumnjičenih, mito se navodno uzimalo i od osuđenika

U tijeku su uhićenja na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka zbog sumnje na korupciju, izvijestio je USKOK.

Kako neslužbeno doznaje Index, u fokusu istrage je Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, a ukupno je osumnjičeno osam osoba.

Prema prvim informacijama, među osumnjičenima je voditelj Službe za tehničko-uslužne djelatnosti bolnice, kojeg se povezuje s nizom koruptivnih kaznenih djela.

Sumnja se da je uzimao mito od osuđenika

Kako neslužbeno doznaje Index, sumnja se da je voditelj službe primao mito kako bi osuđenicima omogućio da izbjegnu izvršavanje rada za opće dobro koji su morali odraditi u bolnici.

Istražitelji sumnjaju i na namještanje javnih nabava u bolnici. Prema zasad dostupnim informacijama, istragom je obuhvaćeno ukupno osam osoba.

Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava krapinsko-zagorska u suradnji s policijskim upravama osječko-baranjskom i zagrebačkom.

USKOK je službeno potvrdio da se akcija provodi na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka te da je obuhvaćeno više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju te o tome pravodobno obavijestiti javnost.