Procurili detalji Bilićevog ugovora: HNS ovo nije dao nijednom izborniku

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić potpisao je s Hrvatskim nogometnim savezom ugovor na četiri godine, odnosno do završetka Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Kako navode Sportske novosti, ova odluka predstavlja presedan u povijesti nacionalne selekcije, budući da su svi dosadašnji izbornici inicijalno potpisivali ugovore na dvogodišnje razdoblje. Iako su prve informacije sugerirale suradnju do Europskog prvenstva 2028. godine, vodstvo HNS-a iskazalo je visoku razinu povjerenja u novog izbornika ponudivši mu dugoročniji angažman. Unatoč tome što je trenerski posao u reprezentaciji izravno uvjetovan ostvarivanjem rezultatskih ciljeva, Bilić je već u uvodnim istupima naglasio jasnu ambiciju prema ostvarivanju zapaženih rezultata, uz potrebu za inicijalnim prilagodbama tijekom predstojećeg ciklusa Lige nacija.

Bilić je prihvatio ponudu predsjednika Marijana Kustića

Sportske novosti također donose pojedinosti o financijskom aspektu suradnje. Prema neslužbenim informacijama iz kruga Izvršnog odbora HNS-a, Bilić je prihvatio ponudu predsjednika Marijana Kustića bez postavljanja dodatnih uvjeta, pri čemu je dogovoren znatno manji iznos u odnosu na prethodni ugovor Zlatka Dalića, koji je iznosio 2.160.000 eura bruto godišnje.

Specifičnost ovog ugovora očituje se i u načinu financiranja stručnog stožera. Savez je novom izborniku dodijelio cjelokupan proračun namijenjen tehničkom osoblju, što znači da će Bilić samostalno raspodijeliti financijska sredstva između sebe i svojih suradnika u stožeru, što je također novitet u poslovanju klupske krovne organizacije.