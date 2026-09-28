Procurila snimka Trumpove ambasadorice iz hotela

Izjava koju je dala američka veleposlanica u Grčkoj, Kimberly Guilfoyle, izazvala je pravu političku oluju u Ateni i otvorila ozbiljna pitanja o diplomatskom pritisku SAD-a na europske saveznike.

Prema izvješću The Wall Street Journala, sve se odigralo tijekom privatne večere u Ateni održane u ožujku, kojoj su prisustvovali grčki i američki dužnosnici. Kada se poveo razgovor o političkoj krizi i kolapsu vlade u Rumunjskoj, Guilfoyle je navodno ispalila izravnu poruku: ‘Možemo to učiniti u bilo kojoj zemlji kojoj hoćemo. Možemo to učiniti i ovdje‘.

Na teške riječi odmah je reagirao grčki ministar okoliša i energetike Stavros Papastavrou, koji joj je oštro odbrusio istaknuvši kako Sjedinjene Države ne mogu mijenjati grčku vladu jer su nju na izborima izabrali isključivo grčki birači, prenosi Jutarnji list.

Procurio video tajnog sastanka u hotelu

Pozadina ove prijetnje dodatno je rasvijetljena u javnosti nakon što se pojavio videozapis koji prikazuje Kimberly Guilfoyle na privatnom sastanku s čelnicima rumunjske Socijaldemokratske partije (PSD). Sastanak se održao 31. ožujka u jednom bukureštanskom hotelu.

Video shows Kimberly Guilfoyle, US ambassador to Greece and former fiancee of Trump Jr. meeting privately with the leaders of Romania's Social Democratic Party on March 31st, in a Bucharest hotel. Just 6 Days later, the Social Democrats allied with the pro-Russian extremists from AUR and filled the motion that collapsed the Romanian government led by PM Bolojan, which strongly opposed purchasing US gas at above market prices. In a WSJ article yesterday, sources present at a meeting between a Greek minister and Guilfoyle stated she bragged about having collapsed the RO government for its refusal to buy US gas, warning the US can do the same in Greece. — Daractenus (@Daractenus) September 27, 2026





Samo šest dana nakon tog susreta, socijaldemokrati su ušli u savez s desničarskim AUR-om i predali zahtjev za izglasavanje nepovjerenja kojim je srušena rumunjska vlada premijera Ilieja Bolojana.

Ta se vlada, naime, snažno protivila kupnji američkog ukapljenog plina (LNG) po cijenama znatno višim od tržišnih. Time su se potvrđene sumnje da je otpor skupom američkom plinu bio izravan povod za rušenje vlasti u Bukureštu, smatra dio rumunjskih medija