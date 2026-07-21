Procurila snimka Messijeva govora uoči finala! Jedna rečenica legende podigla je veliku prašinu u Argentini

Nekoliko sati nakon dramatičnog finala Svjetskog prvenstva i teškog emotivnog pražnjenja argentinske reprezentacije, na društvenim se mrežama pojavila dosad neviđena snimka iz tunela. U glavnoj ulozi je argentinski kapetan Lionel Messi.

Kratki video prikazuje napadača Inter Miamija kako okuplja momčad uz rub travnjaka. Dok su suigrači stajali u potpunoj tišini, a na licu Enza Fernándeza vidjela se enormna nervoza i rub suza, Messi je preuzeo riječ i pokušao spustiti pritisak s leđa svoje momčadi.

- Ajmo, dečki, mirno. Najvažnije je da ostanemo mirni - započeo je Messi.

No, trenutak poslije izgovorio je riječi koje su nakon utakmice postale glavna tema među navijačima:

- Razmišljajmo samo o igri. Zaboravimo sve. Samo igrajmo.

Messi je potom krenuo prema terenu, ali se u hodu okrenuo unatrag kako kamere i čitači s usana ne bi mogli uloviti nastavak njegova obraćanja. Vratar Emiliano Martínez i Cristian Romero pratili su ga u stopu i upijali svaku riječ.

Upravo je ta rečenica podigla najviše prašine u argentinskim medijima. Dio javnosti odmah je počeo špekulirati je li se u svlačionici uoči utakmice dogodio kakav sukob ili incident koji je poremetio atmosferu.

Ipak, izvori bliski argentinskom kapetanu ubrzo su ponudili logično objašnjenje: u pitanju nije bila nikakva skrivena poruka. Messi je pod izrazom "zaboravimo sve" mislio na vanjsku buku, golem medijski pritisak, provokativne izjave protivnika i sve ostale faktore koji bi igračima mogli odvući fokus s utakmice.

Vrijedi napomenuti kako ova snimka ne prikazuje glavni kapetanski govor. Messi i stručni stožer održali su znatno duže i žustrije obraćanje u samoj svlačionici, no taj dio ostao je iza zatvorenih vrata. Kamere su uhvatile samo posljednje upute pred sam izlazak.

Nakon što su se emocije slegle, slika Messija kako sjedi sam na travnjaku i plače pred navijačima obišla je svijet. Zbog svega što se kasnije izdogađalo, te jednostavne riječi iz tunela danas imaju potpuno drukčiju, znatno težu dimenziju..., pišu Sportske novosti.