Procurila nevjerojatna snimka s Brača: Gliser jurio uz samu obalu i vukao ljude na napuhancu

Jeziva snimka opasnog glisiranja s plaže Zlatni rat u Bolu stigla je u redakciju Večernjeg lista. Naime, na snimci se vidi gliser koji velikom brzinom glisira tik uz obalu, pritom vukući rekreativni rekvizit na napuhavanje na kojem se nalazi više osoba. Kako se može vidjeti na snimci, plovilo prolazi kroz izrazito plitko more, vrlo blizu obale i kupača. Snimku je poslao zabrinuti roditelj koji tvrdi da je zbog svega odmah kontaktirao nadležne službe.

Kako je rekao, najprije je nazvao Pomorsku policiju u Splitu, a potom je pokušao dobiti i Lučku ispostavu u Bolu, no ondje mu se, tvrdi, nitko nije javljao na telefon. Na kraju je cijeli slučaj prijavio pozivom na broj 192. "Jučer sam zvao Pomorsku policiju u Splitu, očito ih nije zanimalo. Danas se ovo događa na Zlatnom ratu. Lučka ispostava u Bolu nije se javljala na telefon, pa sam na kraju nazvao i 192 te prijavio događaj", rekao je čitatelj Večernjeg koji je poslao snimku.

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O svemu je ovaj medij postao upit splitskoj policiji te će njihov odgovor objaviti po primitku. Policijska uprava splitsko-dalmatinska prije nekoliko je dana izvijestila o pojačanim nadzorima na moru tijekom kojih je sankcionirana 51 osoba zbog različitih pomorskih prekršaja. Najveći broj prekršaja odnosio se upravo na glisiranje.

Zbog plovidbe motornim brodicama i plovilima na mlazni pogon s hidrodinamičkim uzgonom na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale novčano je kažnjeno 20 osoba. Policija je pritom podsjetila da su vozači glisera, jet-skijeva i drugih brzih plovila dužni poštovati propisanu udaljenost od obale kako bi se izbjegle opasne situacije i moguće nesreće.

Osim toga, 11 osoba kažnjeno je zbog sidrenja na zabranjenom području ili na nedopušten način. U zajedničkoj akciji policije i Lučke kapetanije u akvatoriju Hvara utvrđeno je još 19 pomorskih prekršaja, od kojih se sedam odnosilo na glisiranje, dok su ostali prekršaji uključivali prekrcaj plovila, iznajmljivanje brodica bez dozvole te neposjedovanje propisane dokumentacije. Policija je najavila kako će tijekom cijelog ljeta nastaviti s pojačanim nadzorima na moru te još jednom pozvala sve sudionike pomorskog prometa da se pridržavaju propisa i pravila sigurnosti.