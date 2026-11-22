Pripreme za ovogodišnji Advent u Splitu ulaze u završnicu, a građane i posjetitelje očekuje raznovrstan program koji će obuhvatiti koncerte, dječje radionice, predstave, klizalište i brojne tradicionalne blagdanske sadržaje. O svemu se oglasila Silvana Burilović Crnov, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, koja je otkrila dio programa, ali i naglasila koliko se posla odvija daleko od očiju javnosti.

"Iza svakog dobro organiziranog događaja stoji puno više od pozornice"

Pročelnica je u svojoj objavi posebno zahvalila ljudima koji posljednjih tjedana rade na organizaciji splitskog Adventa. "Iza svakog dobro organiziranog događaja stoji puno više od pozornice, reflektora i izvođača. Postoji i onaj veliki posao ‘iza pozornice’, mali krug velikih ljudi koji posljednjih tjedana živi s rokovima, rasporedima, dogovorima, pozivima, produkcijom i bezbrojnim detaljima", poručila je Burilović Crnov. Istaknula je kako je cilj da se sav organizacijski trud pretvori u ugodne trenutke za Splićane i njihove goste.

Od dječjih radionica do velikih koncerata

Ovogodišnji Advent, prema najavama pročelnice, zamišljen je kao događaj za sve generacije. Posebna pozornost posvećena je najmlađima, za koje su pripremljene kreativne radionice, dječje predstave, pjesma, ples i drugi sadržaji tijekom cijelog dana. Jedna od glavnih atrakcija bit će i klizalište, koje bi trebalo privući brojne obitelji s djecom. Glazbeni program obuhvatit će različite žanrove, od sakralnih koncerata i duhovne glazbe do popa, rocka i tradicionalne klapske pjesme. "Želja nam je da ovogodišnji Advent u Splitu doista bude za sve naraštaje – od najmlađih do najstarijih, za obitelji s djecom, mlade, starije, ali i sve one koji blagdansko vrijeme žele provesti u društvu i zajedništvu", naglasila je pročelnica.

Posebno zanimljiv bit će program svečanog otvaranja Adventa, tijekom kojeg je najavljeno predstavljanje jaslica fra Ante Branka Periše, hommage Jovici Škari, nastup Srdelica te tradicionalno paljenje božićnog bora.

Glazbeni dio otvorenja obilježit će koncert Alana Hržice. Adventski program nastavit će se paljenjem prve adventske svijeće, uz molitvu i blagoslov. Tom prigodom najavljeni su nastupi zbora Gospe od Zdravlja, splitske pjevačice Albine Grčić te sestara Husar.

"Split je naš dom"

Osim zabavnog i glazbenog dijela, pročelnica je naglasila i duhovnu dimenziju adventskog razdoblja. Podsjetila je kako Advent nije samo vrijeme okupljanja i blagdanskog veselja, nego i razdoblje iščekivanja, nade te priprave za proslavu Božića.

U svojoj objavi prisjetila se i riječi splitskog književnika Tonča Petrasova Marovića: "Ne treba nikamo ići, nigdje drugdje tražiti, što jest i tu je."

Upravo tom mišlju, poručuje, želi se voditi i ovogodišnji splitski Advent, kako bi gradske ulice i trgovi postali mjesta susreta, zajedništva i stvaranja novih uspomena. "Dođite, povedite obitelj, prijatelje, djecu i one koje dugo niste vidjeli. Započnimo zajedno ovo posebno vrijeme u godini, uz glazbu, molitvu, radost i splitsku toplinu", zaključila je Silvana Burilović Crnov, pozvavši Splićane da se pridruže blagdanskim događanjima.