Probudio ih je stravičan prasak: Golf se omotao oko stabla, dvojica mladića poginula na mjestu

Dva mlada života ugašena su u teškoj prometnoj nesreći rano jutros u Srbiji nakon što je automobil marke Volkswagen golf sletio s ceste i svom brzinom se zabio u drvo. Čini se da je vozač izgubio nadzor nad vozilom.

Nesreća se dogodila u šest sati ujutro na ulazu u Banju Koviljačku iz pravca Loznice. Lokalni portal Loznica grad, kojeg citira Telegraf, prenosi da su poginuli mladići M.J. (18) i N.M. (22).

Stanovnike je probudio strašan prasak, a prizor na mjestu nesreće je bio strašan.

Automobil je bio toliko smrskan da su vatrogasci morali rezati lim kako bi došli do tijela. Dijelovi vozila, koje se omotalo oko stabla, bili su posvuda.

Iako je Hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, liječnici nisu mogli spasiti mladiće, već samo proglasiti smrt.

MUP je objavio da je automobil imao potrebne dozvole, a prvi rezultati istrage sugeriraju da je svemu kumovala neprilagođena brzina, prenosi Kurir.